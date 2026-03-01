ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοιχτό το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανοιχτό το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θητεία του στη Σεβίλλη, αλλά τόνισε πως το μέλλον του θα κριθεί από τη Νιούκαστλ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Ο διεθνής τερματοφύλακας, μιλώντας στην εφημερίδα ABC, υπογράμμισε ότι απολαμβάνει την εμπειρία του στην Ανδαλουσία, όπου αγωνίζεται ως δανεικός. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως η οριστική απόφαση για την επόμενη σεζόν ανήκει στον αγγλικό σύλλογο.

«Περνάω πολύ καλά στη Σεβίλλη και χαίρομαι για κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο γήπεδο με αυτή την ομάδα. Δουλεύω καθημερινά για να δίνω το μέγιστο», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, είχε συζητήσεις με τον προπονητή, τον πρόεδρο και τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, σημειώνοντας πως πρωταρχικός του στόχος ήταν να επιστρέψει σε σταθερή αγωνιστική δράση. «Από την πρώτη ημέρα ένιωσα πως αυτή η ευκαιρία ήταν ευλογία. Ήθελα απλώς να ξαναβρώ ρυθμό και να προσφέρω ό,τι μπορώ. Η ζωή εδώ είναι όπως την είχα φανταστεί», εξήγησε.

Παρά την παρουσία του σε 21 παιχνίδια της LaLiga φέτος, ο Βλαχοδήμος αποφεύγει να κάνει προβλέψεις για όσα θα έρθουν μετά το τέλος της σεζόν. «Η Νιούκαστλ έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν γνωρίζω τι αποφάσεις θα πάρουν. Το καλοκαίρι θα δείξει», τόνισε.

Ο 30χρονος πορτιέρε μετρά μόλις μια εμφάνιση με τη Νιούκαστλ –στο League Cup– πριν δοθεί δανεικός. Παρότι οι «καρακάξες» ξόδεψαν κοντά στις 20 εκατ. λίρες για να τον αποκτήσουν, φημολογείται πως ζητούν πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα περίπου 5 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με ισπανικές πηγές, εμφανίζεται διατεθειμένη να προσφέρει η Σεβίλλη.

Έτσι, το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να καθορίσει την πορεία του: είτε θα πωληθεί με οικονομική απώλεια, είτε θα επιστρέψει στη Νιούκαστλ έως τη λήξη του συμβολαίου του.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

19 οι Νορβηγοί και έξι οι ξένοι - Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε!

Απόψεις

|

Category image

Ο ΝτεΡόζαν θέλει να αγωνιστεί είτε στους Λέικερς είτε στους Κλίπερς

NBA

|

Category image

«Αποχωρεί και ο Δώνης μετά τον Φορτούνη από την Αλ Καλίτζ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα χρεωκοπήσει εάν μία χρονιά γίνει η υπέρβαση...

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE όλες οι εξελίξεις - Οργή και αντίποινα του Ιράν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έγινε... πρώτος ο Σέρβος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτά που ζητάει ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιαμάλ: Πρώτος 18χρονος με χατ-τρικ στη LaLiga μετά το 1967

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ακρίτας-ΕΝΥ, ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Άρης-Πάφος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μπούμπκα συνεχάρη τον Καραλή για το 6.17μ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ένα εξαιρετικό τουρνουά, εξαρτάται από τον Τραμπ και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοιχτό το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Vinicius Law» στο Μουντιάλ: Αλλαγές στο VAR και αυστηρές ποινές για κάλυψη στόματος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν... αντέχει άλλο στραβοπάτημα η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Θα κριθεί στο τέλος ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη