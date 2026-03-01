Ανοιχτό το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

Ο διεθνής τερματοφύλακας, μιλώντας στην εφημερίδα ABC, υπογράμμισε ότι απολαμβάνει την εμπειρία του στην Ανδαλουσία, όπου αγωνίζεται ως δανεικός. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως η οριστική απόφαση για την επόμενη σεζόν ανήκει στον αγγλικό σύλλογο.

«Περνάω πολύ καλά στη Σεβίλλη και χαίρομαι για κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο γήπεδο με αυτή την ομάδα. Δουλεύω καθημερινά για να δίνω το μέγιστο», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, είχε συζητήσεις με τον προπονητή, τον πρόεδρο και τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, σημειώνοντας πως πρωταρχικός του στόχος ήταν να επιστρέψει σε σταθερή αγωνιστική δράση. «Από την πρώτη ημέρα ένιωσα πως αυτή η ευκαιρία ήταν ευλογία. Ήθελα απλώς να ξαναβρώ ρυθμό και να προσφέρω ό,τι μπορώ. Η ζωή εδώ είναι όπως την είχα φανταστεί», εξήγησε.

Παρά την παρουσία του σε 21 παιχνίδια της LaLiga φέτος, ο Βλαχοδήμος αποφεύγει να κάνει προβλέψεις για όσα θα έρθουν μετά το τέλος της σεζόν. «Η Νιούκαστλ έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν γνωρίζω τι αποφάσεις θα πάρουν. Το καλοκαίρι θα δείξει», τόνισε.

Ο 30χρονος πορτιέρε μετρά μόλις μια εμφάνιση με τη Νιούκαστλ –στο League Cup– πριν δοθεί δανεικός. Παρότι οι «καρακάξες» ξόδεψαν κοντά στις 20 εκατ. λίρες για να τον αποκτήσουν, φημολογείται πως ζητούν πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα περίπου 5 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με ισπανικές πηγές, εμφανίζεται διατεθειμένη να προσφέρει η Σεβίλλη.

Έτσι, το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να καθορίσει την πορεία του: είτε θα πωληθεί με οικονομική απώλεια, είτε θα επιστρέψει στη Νιούκαστλ έως τη λήξη του συμβολαίου του.

