«Vinicius Law» στο Μουντιάλ: Αλλαγές στο VAR και αυστηρές ποινές για κάλυψη στόματος

Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου φέρνει η νέα πρωτοβουλία της Ifab, με φόντο το επερχόμενο Μουντιάλ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το λεγόμενο «Vinicius Law», μία πρόταση που αφορά την τιμωρία παικτών οι οποίοι καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων διαλόγων στο γήπεδο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από περιστατικά καταγγελιών για ρατσιστική συμπεριφορά, όπως στην υπόθεση του Βινίσιους Τζούνιορ, και στόχο έχει τη διαφάνεια και την αποτροπή προσβλητικών εκφράσεων εντός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κάλυψη στόματος σε αντιπαράθεση ή η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο ως μορφή διαμαρτυρίας ενδέχεται να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα.

Παράλληλα, η Ifab ανακοίνωσε διετή αξιολόγηση του VAR, δέκα χρόνια μετά την πρώτη δοκιμή της τεχνολογίας. Στόχος είναι να εξεταστεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το σύστημα, καθώς στο εσωτερικό του ποδοσφαίρου υπάρχουν δύο σχολές σκέψης: όσοι επιδιώκουν απόλυτη ακρίβεια και όσοι θεωρούν πως τα ανθρώπινα λάθη αποτελούν μέρος του παιχνιδιού.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, το VAR επεκτείνει τις αρμοδιότητές του. Θα μπορεί πλέον να ελέγχει δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε αποβολή όταν κρίνεται ξεκάθαρα λανθασμένη, να διορθώνει περιπτώσεις τιμωρίας λάθος ομάδας και να επανεξετάζει εσφαλμένα καταλογισμένα κόρνερ – εφόσον η διαδικασία δεν καθυστερεί την επανέναρξη.

Επιπλέον, ενισχύονται τα μέτρα κατά της καθυστέρησης: οι διαιτητές θα μπορούν να ξεκινούν πεντάλεπτη αντίστροφη μέτρηση για αργές εκτελέσεις επαναφορών και ελεύθερων λακτισμάτων, ενώ οι αλλαγές θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε δέκα δευτερόλεπτα, διαφορετικά ο παίκτης θα μένει εκτός για τουλάχιστον ένα λεπτό.

