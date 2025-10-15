Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, σε συνεργασία με το Charity Idols Κύπρου, στηρίζουν το «Always Ioanna Skordi Foundation».

Την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2026, αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π. παρευρέθηκε στην πρώτη εκδήλωση συνάντησης των εθελοντών και φίλων του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Ο Πιέρος Σωτηρίου, μέλος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. και ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, πρόσφερε εκ μέρους του Συνδέσμου, τη φορεμένη φανέλα του Aleksandr Kerzhakov (Zenit), από τον κερδισμένο τελικό κυπέλλου Ρωσίας το 2010.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Ευαγόρας Αντωνίου, πρόσφερε εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ και της Stoiximan, μια φανέλα της ομάδας υπογεγραμμένη από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Οι δύο φανέλες θα τεθούν σε φιλανθρωπική δημοπρασία σε μεταγενέστερο στάδιο στην ιστοσελίδα charityidols.com προς στήριξη του «Always Ioanna Skordi Foundation».

 

 

 

Διαβαστε ακομη