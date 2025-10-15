Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

Για ακόμη μια φορά ο Βινίσιους Τζούνιορ απασχολεί τα ΜΜΕ (και) με την συμπεριφορά του. Στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ ασκήθηκε δίωξη στην πατρίδα του για διατάραξη της κοινής ησυχίας στο μεγάλο πάρτι που έκανε το καλοκαίρι στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να γιορτάσει τα 25α γενέθλιά του.

Ο «Βίνι» κατηγορείται πως κατά τους εορτασμούς μεταξύ 19 και 21 Ιουλίου δεν συμμορφώθηκε μετά από κλήση της αστυνομίας από γείτονες που αναστάτωσε και οι οποίοι κατοικούν δίπλα στο πολυτελές οίκημα που είχε νοικιάσει ο ποδοσφαιριστής για το πάρτι του.

Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι κάλεσε τη Στρατιωτική Αστυνομία, η οποία παρατήρησε τη δυνατή μουσική και τις φωνές και ζήτησε από τους καλεσμένους να χαμηλώσουν την ένταση. Ο Βινίσιους και οι καλεσμένοι του συμμορφώθηκαν με τις εντολές των αξιωματικών μόνο προσωρινά, καθώς όταν οι αρχές αποχώρησαν, «ο ήχος έφτασε ξανά σε εξαιρετικά υψηλή ένταση», σύμφωνα με την αφήγηση του καταγγέλλοντος.

Πηγές από το δικαστικό σώμα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο ανέφεραν ότι μια προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, η «διατάραξη της ειρήνης άλλων» τιμωρείται με φυλάκιση από 15 ημέρες έως τρεις μήνες ή πρόστιμο.

Σύμφωνα με την O Globo, το πάρτι συγκέντρωσε περίπου 500 καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου μέσου Εντουάρντο Καμαβινγκά, συμπαίκτη του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, και άλλων διασημοτήτων, όπως ο ράπερ Τράβις Σκοτ και η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Ανίτα.