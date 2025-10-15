ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

Μπελάδες με το νόμο στην πατρίδα του έχει ο Βινίσιους.

Για ακόμη μια φορά ο Βινίσιους Τζούνιορ απασχολεί τα ΜΜΕ (και) με την συμπεριφορά του. Στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ ασκήθηκε δίωξη στην πατρίδα του για διατάραξη της κοινής ησυχίας στο μεγάλο πάρτι που έκανε το καλοκαίρι στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να γιορτάσει τα 25α γενέθλιά του.

Ο «Βίνι» κατηγορείται πως κατά τους εορτασμούς μεταξύ 19 και 21 Ιουλίου δεν συμμορφώθηκε μετά από κλήση της αστυνομίας από γείτονες που αναστάτωσε και οι οποίοι κατοικούν δίπλα στο πολυτελές οίκημα που είχε νοικιάσει ο ποδοσφαιριστής για το πάρτι του.

Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι κάλεσε τη Στρατιωτική Αστυνομία, η οποία παρατήρησε τη δυνατή μουσική και τις φωνές και ζήτησε από τους καλεσμένους να χαμηλώσουν την ένταση. Ο Βινίσιους και οι καλεσμένοι του συμμορφώθηκαν με τις εντολές των αξιωματικών μόνο προσωρινά, καθώς όταν οι αρχές αποχώρησαν, «ο ήχος έφτασε ξανά σε εξαιρετικά υψηλή ένταση», σύμφωνα με την αφήγηση του καταγγέλλοντος.

Πηγές από το δικαστικό σώμα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο ανέφεραν ότι μια προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, η «διατάραξη της ειρήνης άλλων» τιμωρείται με φυλάκιση από 15 ημέρες έως τρεις μήνες ή πρόστιμο.

Σύμφωνα με την O Globo, το πάρτι συγκέντρωσε περίπου 500 καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου μέσου Εντουάρντο Καμαβινγκά, συμπαίκτη του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, και άλλων διασημοτήτων, όπως ο ράπερ Τράβις Σκοτ και η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Ανίτα.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου - Όλοι οι αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη