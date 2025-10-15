ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Έχασε από την Oradea με 89-75.

Δεν τα κατάφερε η Πετρολίνα ΑΕΚ στην πρώτη της αναμέτρηση για τον 3ο όμιλο του  FIBA Europe Cup, καθώς έχασε στην έδρα της Oradea με 89-75.

Στο ημίχρονο η νικήτρια ομάδα είχε προηγηθεί με 44-36 και γενικά, είχε το προβάδισμα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς ήταν αρκετά εύστοχη ειδικά έξω από τη γραμμή του τρίποντου.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, μείωσε από το -16, στο -8, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Σε γρήγορο τέμπο ξεκίνησε η αναμέτρηση, με τις δυο ομάδες να είναι κοντά κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της 1ης περιόδου.

Ωστόσο η Ρουμανική ομάδα, κατάφερε να διασπάσει σε αρκετές περιπτώσεις την άμυνα της ΑΕΚ από το 5` και μετά και για το λόγο αυτό, απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, χρονικό σημείο στο οποίο η Oradea προηγήθηκε με 26-21.

Η 2η περίοδος δεν ξεκίνησε και τόσο καλά για την ΑΕΚ, καθώς η γηπεδούχος παρουσιάστηκε πιο δυνατή στην άμυνα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η Κυπριακή ομάδα να βρίσκει πόντους.

Λίγο μετά το 17`, η Oradea προηγήθηκε με 37-26 και κάπου εδώ η ΑΕΚ βρήκε τρόπο αντίδρασης, καθώς με 6-0 σερί μείωσε σε 37-32.

Ωστόσο στη συνέχεια η ομάδα της Ρουμανίας κράτησε το προβάδισμα και στο τέλος του ημιχρόνου, προηγήθηκε με 44-36.

Θέματα με την άμυνα στην περιφέρεια είχε η ΑΕΚ κατά την 3η περίοδο, καθώς οι λύσεις που εύρισκε μεν στην επίθεση ανταποδίδονταν από την ευστοχία των γηπεδούχων, έξω από τη γραμμή του τρίποντου.

Αυτή η εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα να κρατάει συνεχώς το προβάδισμα η Oradea, το οποίο κυμαινόταν σταθερά από τους 8 ως τους 10 πόντους, αλλά πριν το 69-57 στο 30`, η ομάδα της Ρουμανίας είχε προηγηθεί και με +14 (69-55).

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ΑΕΚ, καθώς η Oradea άνοιξε τη διαφορά στο +16 (73-57) και παρότι απέμενε αρκετός χρόνος, η ομάδα της Λάρνακας, δύσκολα θα ανέτρεπε τη σε βάρος της κατάσταση...

Στα επόμενα χρονικά σημεία η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει σε πρώτη φάση, κάτι που κατάφερε ως ένα σημείο (73-62), αλλά λίγο μετά το 38`, έριξε τη διαφορά στο -8 (79-71), κάτι που αναπτέρωσε τις ελπίδες για ανατροπή!

Κάτι όμως που εν τέλει δεν έγινε καθώς η Oradea έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα,

Δεκάλεπτα: 26-21, 44-36, 69-57,

Raiffeisen Oradea (Cristian Achim): Richard 10 (1), Brobleh 15 (2), Pridgett 18 (4), Sy 9 (1), Young 6, Torok 2, Nzekwesi 12 (1), Lottie 8, Nastrut 3 (1), Nicolescu 6 (1).

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 17, Cooper 13 (1), Βάρσος, Nottage 7 (1), Λοϊζίδης, McKinnis 10, Hunt 18 (2), Παντελή 4 (1), Diggs 6.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΑΕΚΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπέκυψε στην ανωτερότητα των Σλοβάκων ο Κεραυνός

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

FIFA: «Ελπίζουμε ότι οι πόλεις υποδοχής θα είναι έτοιμες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρελό: Οι 4/5 χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο βρίσκονται εκτός Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό για την Ανόρθωση στο FIBA Europe Cup

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη