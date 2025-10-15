Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Δεν τα κατάφερε η Πετρολίνα ΑΕΚ στην πρώτη της αναμέτρηση για τον 3ο όμιλο του FIBA Europe Cup, καθώς έχασε στην έδρα της Oradea με 89-75.

Στο ημίχρονο η νικήτρια ομάδα είχε προηγηθεί με 44-36 και γενικά, είχε το προβάδισμα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς ήταν αρκετά εύστοχη ειδικά έξω από τη γραμμή του τρίποντου.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, μείωσε από το -16, στο -8, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Σε γρήγορο τέμπο ξεκίνησε η αναμέτρηση, με τις δυο ομάδες να είναι κοντά κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της 1ης περιόδου.

Ωστόσο η Ρουμανική ομάδα, κατάφερε να διασπάσει σε αρκετές περιπτώσεις την άμυνα της ΑΕΚ από το 5` και μετά και για το λόγο αυτό, απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, χρονικό σημείο στο οποίο η Oradea προηγήθηκε με 26-21.

Η 2η περίοδος δεν ξεκίνησε και τόσο καλά για την ΑΕΚ, καθώς η γηπεδούχος παρουσιάστηκε πιο δυνατή στην άμυνα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η Κυπριακή ομάδα να βρίσκει πόντους.

Λίγο μετά το 17`, η Oradea προηγήθηκε με 37-26 και κάπου εδώ η ΑΕΚ βρήκε τρόπο αντίδρασης, καθώς με 6-0 σερί μείωσε σε 37-32.

Ωστόσο στη συνέχεια η ομάδα της Ρουμανίας κράτησε το προβάδισμα και στο τέλος του ημιχρόνου, προηγήθηκε με 44-36.

Θέματα με την άμυνα στην περιφέρεια είχε η ΑΕΚ κατά την 3η περίοδο, καθώς οι λύσεις που εύρισκε μεν στην επίθεση ανταποδίδονταν από την ευστοχία των γηπεδούχων, έξω από τη γραμμή του τρίποντου.

Αυτή η εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα να κρατάει συνεχώς το προβάδισμα η Oradea, το οποίο κυμαινόταν σταθερά από τους 8 ως τους 10 πόντους, αλλά πριν το 69-57 στο 30`, η ομάδα της Ρουμανίας είχε προηγηθεί και με +14 (69-55).

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ΑΕΚ, καθώς η Oradea άνοιξε τη διαφορά στο +16 (73-57) και παρότι απέμενε αρκετός χρόνος, η ομάδα της Λάρνακας, δύσκολα θα ανέτρεπε τη σε βάρος της κατάσταση...

Στα επόμενα χρονικά σημεία η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει σε πρώτη φάση, κάτι που κατάφερε ως ένα σημείο (73-62), αλλά λίγο μετά το 38`, έριξε τη διαφορά στο -8 (79-71), κάτι που αναπτέρωσε τις ελπίδες για ανατροπή!

Κάτι όμως που εν τέλει δεν έγινε καθώς η Oradea έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα,

Δεκάλεπτα: 26-21, 44-36, 69-57,

Raiffeisen Oradea (Cristian Achim): Richard 10 (1), Brobleh 15 (2), Pridgett 18 (4), Sy 9 (1), Young 6, Torok 2, Nzekwesi 12 (1), Lottie 8, Nastrut 3 (1), Nicolescu 6 (1).

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 17, Cooper 13 (1), Βάρσος, Nottage 7 (1), Λοϊζίδης, McKinnis 10, Hunt 18 (2), Παντελή 4 (1), Diggs 6.