Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

Τους υποψηφίους για το βραβείο Golden Boy 2025 ανακοίνωσε η Tuttosport. Η λίστα των 25 φιναλίστ αποτελείται από τους 20 κορυφαίους παίκτες του Golden Boy Index - μια κατάταξη που καταρτίζεται από το Football Benchmark, τον συνεργάτη δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων του βραβείου - με εξαίρεση τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποκλείστηκε, καθώς είχε ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο τιμών. Μαζί τους προστίθενται πέντε wild cards που του έχουν ανατεθεί από την συντακτική ομάδα της Tuttosport.

Η τελική απόφαση ανήκει πλέον στην διεθνή κριτική επιτροπή του European Golden Boy, η οποία αποτελείται από 50 δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της ανάδειξης του Absolute Best 2025. Ο νικητής και όλοι οι άλλοι βραβευθέντες θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου τον Νοέμβριο, ανοίγοντας το δρόμο για την τελετή απονομής στο Τορίνο.

Συνολικά 13 έθνη εκπροσωπούνται στη λίστα των 25 φιναλίστ, με τη Γαλλία και την Αγγλία να προηγούνται με πέντε παίκτες, ακολουθούμενες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία και την Πορτογαλία (δύο). Με εννέα υποψηφίους, η Premier League ηγείται της κατάταξης των πιο εκπροσωπούμενων πρωταθλημάτων, μπροστά από τη La Liga, τη Ligue 1 (τέσσερις) και την πορτογαλική Liga (τρεις).

Δύο σύλλογοι διαθέτουν τρεις παίκτες μεταξύ των φιναλίστ: η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης (όλες στην πρώτη δεκάδα). Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των 25 φιναλίστ υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, φτάνοντας τα 1.256,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η λίστα:

Παάου Κουμπαρσί - Μπαρτσελόνα

Ντεζιρέ Ντουέ - Παρί Σεν Ζερμέν

Ντιν Χούισεν - Ρεάλ Μαδρίτης

Κενάν Γιλντίζ - Γιουβέντους

Μάιλς Λιούις Σκέλι - Άρσεναλ

Γουόρεν Ζαίρ Εμερί -Παρί Σεν Ζερμέν

Αρντά Γκιουλέρ - Ρεάλ Μαδρίτης

Φράνκο Μασταντουόνο - Ρεάλ Μαδρίτης

Ίθαν Νάουνερι - Άρσεναλ

Ζορέλ Χάτο - Τσέλσι

Τζεοβάνι Κουέντα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Εστεβάο - Τσέλσι

Λένι Γιόρο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σένι Μαγιούλου - Παρί Σεν Ζερμέν

Νίκο Ο’ Ρίλι - Μάντσεστερ Σίτι

Ελίσε Μπεν Σεγκίρ - Λεβερκούζεν

Βίκτορ Φρόχολντ - Πόρτο

Λούκας Μπέργκβαλ - Τότεναμ

Άρσι Γκρέι - Τότεναμ

Μαμαντού Σαρ - Σάλτσμπουργκ

Οι πέντε μπαλαντέρ για το Golden Boy 2025

Τζομπ Μπέλιγχαμ - Ντόρτμουντ

Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο - Ίντερ

Ροντρίγκο Μόρα - Πόρτο

Τζιοβάνι Λεόνι - Λίβερπουλ

Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς - Κλαμπ Μπριζ

Επίσης ο Χρήστος Μουζακίτης εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας για την ανάδειξη του Golden Boy Web 2025, της ψηφοφορίας των φιλάθλων.