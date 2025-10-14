ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς - Εφές

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς - Εφές

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL, ο Ολυμπιακός Πειραιώς επιστρέφει απόψε στις 21:15 στη δράση της Euroleague, με στόχο να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις του απέναντι στην Εφές Αναντολού. Η Stoiximan προσφέρει πλήθος επιλογών και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για την αποψινή αναμέτρηση στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η νίκη της ομάδας του Γιάννη Μπαρτζώκα προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.36, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00, ενώ η επικράτηση της τουρκικής ομάδας αποτιμάται στα 3.45.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Tyler Dorsey να σημειώσει 18 ή περισσότερους πόντους προσφέρεται στα 2.82, ενώ ο Shane Larkin να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 16 πόντους αποτιμάται στα 2.55. Παράλληλα, ο συνδυασμός να μαζέψει ο Sasha Vezenkov τουλάχιστον 9 ριμπάουντ και ο Nikola Milutinov να σκοράρει από 13 πόντους και άνω διατίθεται στην απόδοση των 4.85.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Super Ενισχυμένη Απόδοση της βραδιάς, όπου συνδυασμός ο Sasha Vezenkov να πετύχει τουλάχιστον 22 πόντους και ο Shane Larkin να ευστοχήσει σε 3 ή περισσότερα τρίποντα προσφέρεται στα 6.40.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη