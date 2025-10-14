Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς - Εφές

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL, ο Ολυμπιακός Πειραιώς επιστρέφει απόψε στις 21:15 στη δράση της Euroleague, με στόχο να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις του απέναντι στην Εφές Αναντολού. Η Stoiximan προσφέρει πλήθος επιλογών και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για την αποψινή αναμέτρηση στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η νίκη της ομάδας του Γιάννη Μπαρτζώκα προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.36, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00, ενώ η επικράτηση της τουρκικής ομάδας αποτιμάται στα 3.45.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Tyler Dorsey να σημειώσει 18 ή περισσότερους πόντους προσφέρεται στα 2.82, ενώ ο Shane Larkin να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 16 πόντους αποτιμάται στα 2.55. Παράλληλα, ο συνδυασμός να μαζέψει ο Sasha Vezenkov τουλάχιστον 9 ριμπάουντ και ο Nikola Milutinov να σκοράρει από 13 πόντους και άνω διατίθεται στην απόδοση των 4.85.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Super Ενισχυμένη Απόδοση της βραδιάς, όπου συνδυασμός ο Sasha Vezenkov να πετύχει τουλάχιστον 22 πόντους και ο Shane Larkin να ευστοχήσει σε 3 ή περισσότερα τρίποντα προσφέρεται στα 6.40.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

