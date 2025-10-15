ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

Η επιστροφή του Πολ Πογκμπά στα γήπεδα αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ' ό,τι αναμενόταν, καθώς οι τραυματισμοί συνεχίζουν να φρενάρουν την επανεκκίνηση της καριέρας του.

Ο Πολ Πογκμπά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά του να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, μετά τον παρατεταμένο αποκλεισμό του λόγω υπόθεσης ντόπινγκ που σημάδεψε την καριέρα του.

Παρότι το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από τη Μαρσέιγ, οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν. Τελικά, η Μονακό ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία για μία νέα αρχή, ελπίζοντας να βοηθήσει τον 32χρονο μέσο να βρει ξανά τον εαυτό του στο γήπεδο.

Ωστόσο, η επιστροφή του Γάλλου διεθνούς αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Τόσο η έλλειψη ρυθμού όσο και τα συνεχιζόμενα προβλήματα τραυματισμών τον κρατούν εκτός δράσης.

Η Μονακό γνωστοποίησε την Τετάρτη (14/10) ότι ο Πογκμπά υπέστη διάταση στον δεξιό τετρακέφαλο την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που καθυστερεί το ντεμπούτο του με την ομάδα. Έτσι, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Ανζέ, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπέκυψε στην ανωτερότητα των Σλοβάκων ο Κεραυνός

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

FIFA: «Ελπίζουμε ότι οι πόλεις υποδοχής θα είναι έτοιμες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρελό: Οι 4/5 χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο βρίσκονται εκτός Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό για την Ανόρθωση στο FIBA Europe Cup

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη