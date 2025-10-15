Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

Ο Πολ Πογκμπά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά του να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, μετά τον παρατεταμένο αποκλεισμό του λόγω υπόθεσης ντόπινγκ που σημάδεψε την καριέρα του.

Παρότι το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από τη Μαρσέιγ, οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν. Τελικά, η Μονακό ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία για μία νέα αρχή, ελπίζοντας να βοηθήσει τον 32χρονο μέσο να βρει ξανά τον εαυτό του στο γήπεδο.

Ωστόσο, η επιστροφή του Γάλλου διεθνούς αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Τόσο η έλλειψη ρυθμού όσο και τα συνεχιζόμενα προβλήματα τραυματισμών τον κρατούν εκτός δράσης.

Η Μονακό γνωστοποίησε την Τετάρτη (14/10) ότι ο Πογκμπά υπέστη διάταση στον δεξιό τετρακέφαλο την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που καθυστερεί το ντεμπούτο του με την ομάδα. Έτσι, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Ανζέ, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

