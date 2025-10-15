Για μία καλή αρχή!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κυπριακή καλαθοσφαίριση εκπροσωπείται με τρεις ομάδες στους ομίλους του FIBA Europe Cup, με τις Πετρολίνα ΑΕΚ, Κεραυνό και Ανόρθωση να ετοιμάζονται και φέτος να συμμετάσχουν στην κύρια φάση της διοργάνωσης, κάνοντας πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ θα βρίσκεται στον τρίτο όμιλο μαζί με τις Οραντέα και CSM Κορόνα από τη Ρουμανία και την τουρκική Αλιάγκα Πέτκιμσπορ.

Ο Κεραυνός θα είναι στον τέταρτο όμιλο όπου θα βρει απέναντί του την Τσεντεβίτα Τζούνιορ από την Κροατία, την Πέλιστερ από τα Σκόπια και την Πριέβιντζα από τη Σλοβακία.

Η Ανόρθωση είναι τοποθετημένη στον όγδοο όμιλο της διοργάνωσης και θα παίξει απέναντι σε Σαραγόσα (Ισπανία), Μπάκεν Μπέαρς (Δανία) και Σομπατέλι (Ουγγαρία).

Και οι τρεις κυπριακές ομάδες στην πρεμιέρα της αγωνιστικής θα παίξουν εκτός έδρας. Η Πετρολίνα ΑΕΚ θα κάνει αρχή στη διοργάνωση από τη Ρουμανία όπου στις 19:00 θα αντιμετωπίσει την Οραντέα.

Μισή ώρα (19:30) αργότερα θα γίνει το τζάμπολ στη Δανία και στην αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την Μπάκεν Μπέαρς, ενώ στις 20:00 θα ξεκινήσει η προσπάθεια του Κεραυνού στη Σλοβακία κόντρα στην Πριέβιντζα.

 

Αναλυτικά τα πρόγραμμα για τις τρεις κυπριακές ομάδες:

Πετρολίνα ΑΕΚ:  Οραντέα (εκτός, 15/10, 19:00), Αλιάγκα Πέτκιμσπορ (εντός, 22/10, 19:00), CSM Κορόνα (εντός, 29/10, 19:00), Οραντέα (εντός, 05/11, 19:00), Αλιάγκα Πέτκιμσπορ (εκτός, 12/11, 18:00), CSM Κορόνα (εκτός, 19/11, 19:00).

Κεραυνός:  Πριέβιντζα (εκτός, 15/10, 20:00), Τσεντεβίτα Τζούνιορ (εντός, 22/10, 19:00), Πέλιστερ (εντός, 29/10, 19:00), Πριέβιντζα (εντός, 05/11, 19:00), Τσεντεβίτα Τζούνιορ (εκτός, 12/11, 20:00), Πέλιστερ - Kεραυνός (εκτός, 19/11).

Ανόρθωση: Μπάκεν Μπέαρς (εκτός, 15/10, 19:30), Ζαραγόσα (εντός, 22/10, 19:00), Σομπατέλι (εκτός, 29/10, 19:00), Μπάκεν Μπέαρς εντός, 05/11, 19:00), Ζαραγόσα - Ανόρθωση (εκτός, 12/11, 21:00), Σομπατέλι (εντός, 19/11, 19:00).

 

Διαβαστε ακομη