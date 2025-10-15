ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

Με το βλέμμα στο μέλλον η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει κίνηση για την απόκτηση του Νίκο Σλότερμπεκ από την Ντόρτμουντ.

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να μην γίνεται νεότερος, καθώς ο Ολλανδός βράχος στην άμυνα της Λίβερπουλ διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του, οι «κόκκινοι» επιβάλλεται να βρουν από τώρα τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει στο κοντινό μέλλον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της BILD η Λίβερπουλ έχει εστιάσει στον Νίκο Σλότερμπεκ, κεντρικό αμυντικό της Ντόρτμουντ.

Ο Γερμανός μόλις σε ηλικία 25 ετών αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος της άμυνας των Βεστφαλών, ενώ φημίζεται για την τρομερή του ταχύτητα παρά το τεράστιο κορμί που διαθέτει ύψους 1.91 μέτρων.

Η Ντόρτμουντ τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2022 με 20 εκατομμύρια ευρώ από τη Φράιμπουργκ, ενώ πλέον δεδομένα για να δεχθεί να τον παραχωρήσει θα ζητήσει πολλά παραπάνω, με το συμβόλαιο του να λήγει το 2027.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

