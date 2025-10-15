ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο ο Πορτογάλος προπονητής θα βρεθεί για τέταρτη φορά απέναντι στους πράσινους.

Τρεις εβδομάδες μετά που αντιμετώπισε τον Άρη ως προπονητής του Εθνικού, ο Ούγκο Μάρτινς προετοιμάζει την ΑΕΛ για τον τρίτο του αγώνα στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων (σ.σ. προηγήθηκαν οι νίκες επί Εθνικού Λατσιών στο κύπελλο και Ανόρθωσης στο πρωτάθλημα), κόντρα στον συμπολίτη την ερχόμενη Κυριακή (19/10, 19:00).

Στα χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο ο Πορτογάλος προπονητής θα βρεθεί για τέταρτη φορά απέναντι στους πράσινους, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν νικητές στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Στην πιο πρόσφατη επικράτησαν με 3-0 στο στάδιο «Αλφαμέγα» κόντρα στον Εθνικό του Ούγκο Μάρτινς, ενώ στις δυο αναμετρήσεις της περσινής χρονιάς στην οποία ο 47χρονος, νυν προπονητής της ΑΕΛ, ήταν στην Ομόνοια Αραδίππου, ο Άρης κέρδισε στον πρώτο γύρο με 0-3 και στον δεύτερο με 2-0.

Ο Μάρτινς, όπως και όλοι στην ΑΕΛ, ευελπιστούν αυτή τη φορά να είναι αλλιώς και να σπάσει το σερί αυτό που τρέχει για τον Πορτογάλο κόουτς, αλλά και η ομάδα να βάλει στοπ στα συνεχόμενα τρίποντα που αποκτάει ο Άρης απέναντί της, αφού τελευταία φορά που επικράτησαν οι γαλαζοκίτρινοι ήταν τον Ιανουάριο του 2022. Έκτοτε δέχθηκαν πέντε ήττες και ένα παιχνίδι ήταν ισόπαλο.

