Σπουδαίο διπλό για την Ανόρθωση στο FIBA Europe Cup

Την εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Ανόρθωση επί της Bakken Bears, στους ομίλους του FIBA Europe Cup, στον πρώτο αγώνα του του ομίλου της. Πήρε τη νίκη με 102-94, με τον Hawkins να κάνει εξαιρετική εμφάνιση με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Bears ήταν η ομάδα που πέτυχε το πρώτο καλάθι για το 2-0, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Kuany με τρίποντο έβαλε την Ανόρθωση μπροστά στο σκορ με 3-2 (1’). Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και ο Μουόσα με lay up έκανε το 10-9 για την ομάδα του και ο Hawkins με βολές στο 6’ μείωσε σε 15-14.

Στη δεύτερη περίοδο η «Μεγάλη Κυρία» ήταν καλύτερη και με τον Hawkins να ευστοχεί στο ένα τρίποντο μετά το άλλο, διαμόρφωσε το 40-34 (16’). Το παιχνίδι είχε σταθερό ρυθμό και η προσφυγική ομάδα διατηρούσε το προβάδισμά της. Οι βολές του Μαραγκού στο 26’ ανέβασαν την Ανόρθωση στο +11 (61-50) και το δεκάλεπτο έληξε με σκορ 63-76.

Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την ομάδα της Αμμοχώστου μειώνοντας σε σε 91-86, ενώ στο τελευταίο λεπτό μείωσαν τη διαφορά στους 4 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτερος αντίπαλος και κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του αγώνα, παίρνοντας την

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 42-50, 63-76, 94-102

Bakken Bears (Skyler Bowlin): Ogundiran 16(2), Chenery 2, Mollgaard 9, Sherry 8(2), Ates, Vinther, Dubose 11(2), Pedersen 10(2), Katholm, Deen 23(6), Rombley 15

Ανόρθωση (Daniel Patrick Nelson): Hawkins 29(3), Ελευθερίου 2, Johansson 3(1), Τομπάζος 10(2), Kuany 11(1), Μαραγκός 23(2), Γκαρσία, Μουόσα 8, Χειμώνας 3(1), Κρίστενσεν 13(1)