ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

Δείτε το πρόγραμμα της Πάφου από τις 17/10 όταν και επαναρχίζει το πρωτάθλημα και μέχρι τις 22/11.

Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της διακοπής. Πλέον, με την επιστροφή και των διεθνών, η προετοιμασία των πρωταθλητών θα μπει στην τελική της ευθεία για τα συνεχόμενα και απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν σε Κύπρο και Ευρώπη. Αρχικά να πούμε πως με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και σε διάστημα περίπου ενός μήνα, η Πάφος θα δώσει 8 παιχνίδια, 6 για τις εγχώριες διοργανώσεις και δύο για το Champions League. Όσον αφορά τη δεύτερη διοργάνωση, εξαρχής όλα τα ματς κρίθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικά. Το αξιοσημείωτο όσον αφορά παιχνίδια πρωταθλήματος (και αυτό του Σούπερ Καπ) είναι πως όλα σχεδόν είναι ντέρμπι!

Δείτε αναλυτικά τα πρόγραμμα της Πάφου από τις 17/10 όταν και επαναρχίζει το πρωτάθλημα και μέχρι τις 22/11:

(17/10) 7η αγωνιστική: Πάφος - Εθνικός Άχνας

(21/10) 2η αγωνιστική Champions League: Καϊράτ - Πάφος

(27/10) 8η αγωνιστική: Ομόνοια - Πάφος

(30/10) Σούπερ Καπ: Πάφος - ΑΕΚ

(2/11) 9η αγωνιστική: Πάφος - ΑΕΛ

(5/11) 3η αγωνιστική Champions League: Πάφος - Βιγιαρεάλ

(9/11) 10η αγωνιστική: Ανόρθωση - Πάφος

(22/11) 11η αγωνιστική: Πάφος - Άρης

 

Ερωτηματικό ο Κορέια

Σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η προσοχή του Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι στον Κορέια. Ο ακραίος επιθετικός της Πάφου ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος τις τελευταίες ημέρες και μέχρι αύριο Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει η συμπερίληψή του στην αποστολή για το ματς της Παρασκευής στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου - Όλοι οι αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη