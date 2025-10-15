Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της διακοπής. Πλέον, με την επιστροφή και των διεθνών, η προετοιμασία των πρωταθλητών θα μπει στην τελική της ευθεία για τα συνεχόμενα και απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν σε Κύπρο και Ευρώπη. Αρχικά να πούμε πως με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και σε διάστημα περίπου ενός μήνα, η Πάφος θα δώσει 8 παιχνίδια, 6 για τις εγχώριες διοργανώσεις και δύο για το Champions League. Όσον αφορά τη δεύτερη διοργάνωση, εξαρχής όλα τα ματς κρίθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικά. Το αξιοσημείωτο όσον αφορά παιχνίδια πρωταθλήματος (και αυτό του Σούπερ Καπ) είναι πως όλα σχεδόν είναι ντέρμπι!

Δείτε αναλυτικά τα πρόγραμμα της Πάφου από τις 17/10 όταν και επαναρχίζει το πρωτάθλημα και μέχρι τις 22/11:

(17/10) 7η αγωνιστική: Πάφος - Εθνικός Άχνας

(21/10) 2η αγωνιστική Champions League: Καϊράτ - Πάφος

(27/10) 8η αγωνιστική: Ομόνοια - Πάφος

(30/10) Σούπερ Καπ: Πάφος - ΑΕΚ

(2/11) 9η αγωνιστική: Πάφος - ΑΕΛ

(5/11) 3η αγωνιστική Champions League: Πάφος - Βιγιαρεάλ

(9/11) 10η αγωνιστική: Ανόρθωση - Πάφος

(22/11) 11η αγωνιστική: Πάφος - Άρης

Ερωτηματικό ο Κορέια

Σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η προσοχή του Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι στον Κορέια. Ο ακραίος επιθετικός της Πάφου ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος τις τελευταίες ημέρες και μέχρι αύριο Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει η συμπερίληψή του στην αποστολή για το ματς της Παρασκευής στο «Στέλιος Κυριακίδης».