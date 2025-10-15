ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή .

Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε αποκλεισμό δύο αγώνων για τον πρόεδρο της Freedom24 Krasava EΝΥ μετά από καταγγελία που είχε ενώπιον του όσον αφορά το ματς με τον Εθνικό. Αναλυτικά:

Καταγγελία κατά του Yevgeny Savin Προέδρου της FREEDOM24 KRASAVA ENY για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων (εξερχόμενος από τα αποδυτήρια της ομάδας του έσπασε το διαφημιστικό πανό της φιλοξενούσας ομάδας)  κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ/05.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο. 

 

