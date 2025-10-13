Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ, με τη δράση να κορυφώνεται στις 21:45 και τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για τους φίλους του στοιχήματος.

Στη Λιουμπλιάνα, η Σλοβενία υποδέχεται την Ελβετία σε μια κρίσιμη μάχη για την κορυφή του ομίλου. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.20 στη νίκη των Σλοβένων, 3.60 στην ισοπαλία και 1.72 στην επικράτηση των Ελβετών. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.05.

Στο Cardiff City Stadium, η Ουαλία φιλοξενεί το Βέλγιο σε μια αναμέτρηση που αναμένεται συναρπαστική. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.60 στη νίκη της Ουαλίας, 3.75 στην ισοπαλία και 1.78 στη νίκη των Βέλγων, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε προσφέρεται στα 3.80.

Την ίδια ώρα, η Ισλανδία υποδέχεται τη Γαλλία σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί τους «τρικολόρ». Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 9.75 στη νίκη των γηπεδούχων, 5.30 στην ισοπαλία και 1.32 στη νίκη της Γαλλίας. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο ο Ουγκό Εκιτικέ αποτιμάται στα 4.10.

Στο Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των γηπεδούχων στα 8.50, την ισοπαλία στα 5.00 και τη νίκη των Γερμανών στο 1.36. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο η Γερμανία να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.00.

Τέλος, στη Στοκχόλμη, η Σουηδία υποδέχεται το Κόσοβο με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Σουηδών στο 1.36, την ισοπαλία στα 5.10 και τη νίκη των Κοσοβάρων στα 8.75. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά στον αγώνα αποτιμάται στα 2.55.

Η αγωνιστική δράση των προκριματικών του Μουντιάλ υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, με τη Stoiximan να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο πλευρό των φιλάθλων, προσφέροντας Ενισχυμένες Αποδόσεις για κάθε μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς.

