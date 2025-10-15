FIFA: «Ελπίζουμε ότι οι πόλεις υποδοχής θα είναι έτοιμες»

«Ελπίζουμε ότι καθεμία από τις 16 πόλεις υποδοχής μας θα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει με επιτυχία τις εκδηλώσεις και να πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις», σχολίασε με προσοχή ένας εκπρόσωπος της FIFA σε μια δήλωση που περιελάμβανε και τις δύο άλλες χώρες υποδοχής, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν προτεραιότητα για κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από τη FIFA σε όλο τον κόσμο» και «η ασφάλεια και η προστασία είναι προφανώς ευθύνη των κυβερνήσεων, οι οποίες αποφασίζουν τι είναι προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας», επέμεινε η FIFA.

Αυτό το σχόλιο έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δεν θα αντιταχθεί στη μετεγκατάσταση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν προγραμματιστεί σε αμερικανικές πόλεις, εάν χρειαστεί.

«Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και πιστεύω ότι υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες, θα τηλεφωνούσα στον Τζιάνι (Ινφαντίνο), τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος είναι εκπληκτικός, και θα του λέγαμε να μεταφέρει την έδρα κάπου αλλού. Δεν θα ήθελε να το κάνει, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίους έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές στον Λευκό Οίκο από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, συναντήθηκαν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, όπου ο πρόεδρος της FIFA συναντήθηκε με πολιτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο , στο περιθώριο της ειρηνευτικής συμφωνία για τη Γάζα. Η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε πρόσφατα την Εθνοφρουρά σε αρκετές πόλεις με επικεφαλής Δημοκρατικούς αντιπάλους, ενάντια στις επιθυμίες των τοπικών αρχών. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι αυτό το μέτρο ήταν απαραίτητο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και του αριστερού ακτιβισμού.

Συνολικά έντεκα αμερικανικές πόλεις έχουν προγραμματιστεί να φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου). Επτά έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στη Βοστώνη. Άλλες πόλεις με επικεφαλής Δημοκρατικούς δημάρχους, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ, θα φιλοξενήσουν έξι αγώνες η καθεμία, ενώ το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει οκτώ.

