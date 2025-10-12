ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς να κυνηγήσουν το αντίθετο;

Πραγματικά η κατάσταση στην Ανόρθωση είναι απελπιστική με τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα. Η όλη ατμόσφαιρα επηρέασε απόλυτα και το αγωνιστικό κομμάτι, με την ομάδα της Αμμοχώστου να είναι μια από τις δύο ομάδες (σ.σ. η άλλη είναι η Ένωση) που δεν κατάφερε ακόμη να πανηγυρίσει κάποια νίκη (δυο ισοπαλίες, τέσσερις ήττες).

Το κακό για την Ανόρθωση είναι ότι όλοι φαίνονται σχεδόν παραδομένοι και... αποφασισμένοι ότι θα μπουν σε περιπέτειες υποβιβασμού. Σε κάθε τοποθέτηση ακούγονται λόγια που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανυψώσουν το ηθικό κανενός. Όταν μετά από κάθε παιχνίδι, πάντα υπάρχει αναφορά στα προβλήματα της ομάδας και «ότι αυτοί είμαστε, θα παλέψουμε για την παραμονή», πώς οι παίκτες θα πιστέψουν για να κυνηγήσουν κάτι διαφορετικό;

 

