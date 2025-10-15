Τρελό: Οι 4/5 χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο βρίσκονται εκτός Μουντιάλ!

Ένα τρελό στατιστικό καταγράφηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες στον κόσμο, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Μουντιάλ του 2026. Η μοναδική χώρα που θα δώσει το παρών είναι οι… ΗΠΑ, οι οποίες συνδιοργανώνουν το τουρνουά παρέα με Μεξικό και Καναδά.

Ποιες είναι οι τέσσερις που έμειναν εκτός; Πρόκειται για Κίνα, Ινδία, Ινδονησία και Πακιστάν.

Ο συνολικός πληθυσμός τους ανέρχεται σε 3,42 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή στο 42,2% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Κάτι που επί της ουσίας σημαίνει πως το 42,2% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει την εθνική του ομάδα στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τρελό και όμως αληθινό, με τις τεράστιες σε πληθυσμό αυτές χώρες να μην καταφέρνουν να βγάλουν αξιόλογες φουρνιές ποδοσφαιριστών και εθνικών ομάδων…

