Μακάμπι και Χάποελ ζητούν την επιστροφή τους στο Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα

Μακάμπι και Χάποελ ζητούν την επιστροφή τους στο Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα

Η εκεχειρία στη Γάζα ωθεί Μακάμπι και Χάποελ να ζητήσουν από την Ευρωλίγκα την επιστροφή τους στο Τελ Αβίβ.

Η εκεχειρία στην Γάζα, που μένει πάντως να φανεί πόσο εύθραυστη ή όχι είναι, φαίνεται πως κινητοποίησε τις δύο ομάδες του Ισραήλ. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, οι διοικήσεις των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ήδη αρχίσει τις επαφές επιδιώκοντας την επιστροφή των εντός έδρας αγώνων τους για την Ευρωλίγκα εντός των τειχών.

Μάλιστα οι ισχυροί άνδρες των δύο συλλόγων, Ντέιβιντ Φέντερμαν και Οφέρ Γιανάι, συνεργάζονται για αυτόν τον σκοπό και θέλουν να βάλουν το αίτημά τους προς ψήφιση από τους βασικούς μετόχους της Ευρωλίγκας. Επιθυμία τους είναι να επιστρέψουν οι δύο ομάδες στο Τελ Αβίβ το συντομότερο δυνατό.

Υπενθυμίζεται πως η Μακάμπι με εξαίρεση το πρώτο ματς της προπερασμένης περιόδου αγωνίζεται έκτοτε στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ που φέτος εμφανίζεται στην Ευρωλίγκα χρησιμοποιεί ως έδρα την Σόφια.

