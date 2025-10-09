Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για Εθνικές Ομάδες και Ευρωλίγκα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Πλούσιο είναι το αποψινό στοιχηματικό πρόγραμμα στη Stoiximan, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Κύπρου και Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά και στη δράση της Euroleague, όπου ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Στις 21:45, η Εθνική Κύπρου υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην «ΑΕΚ Αρένα», στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής των προκριματικών. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.54 στη νίκη της ομάδας του Απόστολου Μάντζιου, 3.78 στην ισοπαλία και 1.94 στη νίκη των φιλοξενούμενων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σημειωθεί πάνω από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.92.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σκωτία στο ιστορικό «Hampden Park», στο πλαίσιο του 7ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.82 για νίκη της Σκωτίας, 3.05 για ισοπαλία και 2.72 για επικράτηση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ανάμεσα στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει το συνδυαστικό στοίχημα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, με απόδοση 2.62, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης προσφέρεται στα 4.50.

Στο μπασκετικό μέτωπο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Euroleague, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια στις 21:30, για την 3η αγωνιστική. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.87 στη νίκη των Βάσκων, 11.00 στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 1.50 στη νίκη του Παναθηναϊκού. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Κώστας Σλούκας να μοιράσει τουλάχιστον 7 ασίστ προσφέρεται στα 3.75, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Kendrick Nunn 25 ή περισσότερους πόντους αποτιμάται στα 3.25.

