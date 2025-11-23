ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα δεδομένα στη F1: Ακυρώθηκαν Νόρις - Πιάστρι στο Λας Βέγκας

Νόρις και Πιάστρι ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας

Οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας, καθώς κρίθηκε ότι και τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας δεν πληρούσαν τους τεχνικούς κανονισμούς της Φόρμουλα Ένα. Συγκεκριμένα, κατά τον τεχνικό έλεγχο μετά τον αγώνα, βρέθηκε ότι το ξύλινο τμήμα στο δάπεδο και των δύο MCL39 είχε φθαρεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα το πάχος του να είναι μικρότερο από το μίνιμουμ των 9 χιλιοστών που ορίζουν οι κανονισμοί.

Το θέμα αναφέρθηκε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι, αφού κάλεσαν σε απολογία τους ανθρώπους της McLaren, αποφάσισαν την ακύρωση των δύο μονοθεσίων από το επίσημο αποτέλεσμα του γκραν πρι του Λας Βέγκας, στο οποίο ο Νόρις είχε τερματίσει δεύτερος και ο Πιάστρι τέταρτος.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο Ολλανδός «έπιασε» τον Πιάστρι στην δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών με 366 βαθμούς, ενώ ο Νόρις προηγείται με 390 βαθμούς. Υπενθυμίζεται ότι απομένουν ακόμη δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν και συγκεκριμένα τα γκραν πρι σε Κατάρ (30/11) και Άμπου Ντάμπι (7/12), με το πρώτο εξ αυτών να περιλαμβάνει και αγώνα σπριντ, ήτοι οκτώ επιπλέον βαθμούς προς διεκδίκηση.

Μετά την ακύρωση των μονοθεσίων της McLaren, την τριάδα του βάθρου πίσω από τον Φερστάπεν, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη, συμπληρώνουν οι οδηγοί της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ενώ «μπαίνουν» στους βαθμούς οι «πιλότοι» της Haas, Εστεμπάν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι του Λας Βέγκας και οι κατατάξεις σε οδηγούς και κατασκευαστές έχουν ως εξής:

 1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull)          1 ώρα 21:08.429  

2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)               + 23.546  

3. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)            + 30.488  

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari)                     + 30.678  

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams)          + 34.924  

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Racing Bulls)                  + 45.257  

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber)              + 51.134  

8. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari)             + 59.369  

9. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas)                     + 1:00.635

10. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas)               + 1:10.549    

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ  

1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren)          390 βαθμοί  

2. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren)          366  

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull)          366  

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)        294  

5. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari)              226  

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari)      152  

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)     137  

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams)        73  

9. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Racing Bulls)            51

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber)        49

11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams)    48

12. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas)           41

13. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin)      40

14. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls)      36

15. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas)                 32

16. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin)           32

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull)         28

18. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine)                 22

19. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber)      19

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine)          0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine)              0   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  

1. McLaren-Mercedes          756 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--  

2. Mercedes                  431  

3. Red Bull-Honda RBPT       391  

4. Ferrari                   378  

5. Williams-Mercedes         121  

6. Racing Bulls-Honda RBPT    90  

7. Haas-Ferrari               73  

8. Aston Martin-Mercedes      72  

9. Sauber-Ferrari             68

10. Alpine-Renault             22

 

AUTO MOTO

Διαβαστε ακομη