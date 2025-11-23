Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

Στην ΑΕΛ θεωρούν πως το διάστημα της διακοπής που μεσολάβησε από το παιχνίδι με την Ένωση μέχρι το αποψινό (23/11, 19:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, αξιοποιήθηκε στο έπακρο προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στη Λευκωσία. Η ομάδα της Λεμεσού πάει με αξιώσεις στη πρωτεύουσα έχοντας ως στόχο το βαθμολογικό κέρδος.

Θέλει να βάλει τέρμα επίσης στο αρνητικό σερί 14 χρόνων χωρίς νίκη στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Αν το πράξει, θα παραμείνει στο κόλπο της εξάδας. Να σημει

Ο Ούγκο Μαρτίνς γνωρίζει πως η ομάδα του θα πρέπει να κάνει ένα εξαιρετικό από τακτικής πλευράς ματς προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της για ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Γι΄αυτό και αφιέρωσε αρκετό χρόνο από την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών στο θεωρητικό κομμάτι. Το θετικό για την ΑΕΛ είναι πως πάει στην πρωτεύουσα χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά θέματα, καθώς εκτός επιλογών είναι ο Ζράντι αλλά και οι Τομαλά, Ουεαντραόγκο που ουσιαστικά δεν υπολογίζονται.

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που η ΑΕΛ φύγει αλώβητη και δη με το τρίποντο απ΄τη Λευκωσία, τότε θα ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία της ενόψει του επόμενου αγώνα που ακολουθεί με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Σε κάθε περίπτωση πάντως, με την ομάδα να έχει ως στόχο την είσοδο στο πρώτο γκρουπ, θα πρέπει επιτέλους να πάρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.