ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

Δύσκολη αποστολή, όμως κάποτε πρέπει να γίνουν και υπερβάσεις.

Στην ΑΕΛ θεωρούν πως το διάστημα της διακοπής που μεσολάβησε από το παιχνίδι με την Ένωση μέχρι το αποψινό (23/11, 19:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, αξιοποιήθηκε στο έπακρο προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στη Λευκωσία. Η ομάδα της Λεμεσού πάει με αξιώσεις στη πρωτεύουσα έχοντας ως στόχο το βαθμολογικό κέρδος. 

Θέλει να βάλει τέρμα επίσης στο αρνητικό σερί 14 χρόνων χωρίς νίκη στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Αν το πράξει, θα παραμείνει στο κόλπο της εξάδας. Να σημει

Ο Ούγκο Μαρτίνς γνωρίζει πως η ομάδα του θα πρέπει να κάνει ένα εξαιρετικό από τακτικής πλευράς ματς προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της για ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Γι΄αυτό και αφιέρωσε αρκετό χρόνο από την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών στο θεωρητικό κομμάτι. Το θετικό για την ΑΕΛ είναι πως πάει στην πρωτεύουσα χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά θέματα, καθώς εκτός επιλογών είναι ο Ζράντι  αλλά και οι Τομαλά, Ουεαντραόγκο που ουσιαστικά δεν υπολογίζονται. 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που η ΑΕΛ φύγει αλώβητη και δη με το τρίποντο απ΄τη Λευκωσία, τότε θα ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία της ενόψει του επόμενου αγώνα που ακολουθεί με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Σε κάθε περίπτωση πάντως, με την ομάδα να έχει ως στόχο την είσοδο στο πρώτο γκρουπ, θα πρέπει επιτέλους να πάρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κατηγορίες

ΑΕΛΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέμα με Πιέρο και αναγκαστική αλλαγή νωρίς για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ανορθωσιάτικη απόδραση από το Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βούκιτς έστειλε στα ουράνια τους Ανορθωσιάτες και διπλό με ανατροπή στο 90+3΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από τις Σέρρες ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικοί οι συμπατριώτες πριν το μεγάλο ραντεβού του Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Αμπάνια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ενδεκάδα με Βέισμπεκ από Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι επιλογές του Μαρτίνς για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν εξέπληξε ο Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο γκολ εντός για την ΕΝΠ, τρίτο γενικά!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη