Δημήτρη, οφείλουμε να σου υποκλιθούμε

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Την περίμενε καιρό αυτή την ημέρα. Ήταν η στιγμή που ένα όνειρο χρόνων αποκτούσε σάρκα και οστά.

Μία κοπιαστική έρευνα αποτυπωνόταν στο χαρτί και αποτελεί ένα σημαντικό κειμήλιο για τα αθλητικά δρώμενα. Ο Δημήτρης Δημητρίου είδε το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου», ένα αφιέρωμα 300 σελίδων, με θέμα τη συμμετοχή των κυπριακών ομάδων (Ολυμπιακός, ΑΕΛ, ΕΠΑ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ) στην Α΄ Εθνική την περίοδο 1967-1974, να βρίσκεται στα χέρια θρύλων, στην εκδήλωση την περασμένη Τετάρτη (19/11) στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Παρόντες οι Ανδρέας Στυλιανού, Τάκης Παπέττας, Πανίκος Ευθυμιάδης, Λάκης Αβρααμίδης, Οδυσσέας Αθάνατος, Γιώργος Σαββίδης, Γιάννος Ιωάννου, Κωστάκης Σεραφείμ και μερικοί ακόμη που ίσως να διέφυγαν της προσοχής μου.

Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα ανακουφισμένο που κατάφερε να συστήσει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο στο ευρύ κοινό. Γιατί μόχθησε και αφιέρωσε μπόλικο χρόνο, σε δύσκολη περίοδο για τον ίδιο. Ο Δημήτρης έχει μεγάλη εκτίμηση στον χώρο μας. Και είναι πολλοί που μας «ζηλεύουν» που είχαμε την τύχη να βρεθούμε δίπλα του. Μάστρος αλλά πάνω από όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Και η απόφασή του να μην βάλει ούτε σεντ στην τσέπη από τις πωλήσεις αλλά τα λεφτά να πάνε στη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης της ΕΑΚ δείχνει τι σπουδαίος άνθρωπος είναι ο Δημήτρης. Οφείλουμε να υποκλιθούμε. Πρέπει να το αγκαλιάσει το σινάφι μας. Τα λεφτά θα πάνε στο ταμείο της ΕΑΚ που μελλοντικά θα βοηθήσουν έναν συνάδελφό μας. Είναι χρέος μας να συμβάλουμε όλοι...

Διαβαστε ακομη