Εισιτήρια και για τη βόρεια κερκίδα ενόψει Μονακό!

Η Πάφος FC ενημερώνει το κοινό της ότι, ενόψει του αγώνα με τη Μονακό για το Τσάμπιονς Λιγκ την Τετάρτη, εξασφαλίστηκαν επιπλέον θέσεις στη Βόρεια Κερκίδα του Σταδίου Άλφαμεγα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΦΟΣ FC ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, μετά τις απαραίτητες διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν μαζί με την φιλοξενούμενη ομάδα και όλους τους αρμόδιους φορείς, έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον θέσεις για τους φίλους της ομάδας μας, στη Βόρεια Κερκίδα του Σταδίου Άλφαμεγα.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα στην τιμή των €25

Εισιτήρια διατίθενται:– Διαδικτυακά στο http://tickets.pafosfc.com.cy (http://tickets.pafosfc.com.cy/)– Στο KINGS AVENUE MALL – BLUE STORE (τηλ. 94055036)– Μέσω της εφαρμογής Pafos FC Wallet.Καλούμε όλους τους φιλάθλους μας να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήρια τους και να στηρίξουν την ομάδα σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα.