Οι πιθανότητες της Άρσεναλ για κατάκτηση της Premier League αυξήθηκαν, χωρίς καν να παίξει

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται κάτι παραπάνω από ιδανικά για την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» βρέθηκαν στο -5 από τη Λίβερπουλ την πέμπτη αγωνιστική και από τότε όχι μόνο έχουν επιστρέψει αλλά έχουν χτίσει και διαφορά!

Η κατάρρευση των «ρεντς» και οι απώλειες βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι, έχουν φέρει την ομάδα του Αρτέτα στην κορυφή, τρεις βαθμούς πάνω από την Τσέλσι, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι ήττες των πρωταθλητών Αγγλίας και των «πολιτών», από Νότιγχαμ Φόρεστ και Νιούκαστλ αντίστοιχα, αύξησαν τις πιθανότητες της Άρσεναλ να κατακτήσει την Premier League, σύμφωνα με την Opta, η οποία δίνει 70,2% στους «κανονιέρηδες», ποσοστό το οποίο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, αν επικρατήσει στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, απέναντι στην Τότεναμ, το απόγευμα της Κυριακής (18:30).

Defeats for both Manchester City and Liverpool today mean Arsenal's title chances have gone up to 70.2% according to the Opta supercomputer.



Without even playing.https://t.co/7aqZAb0bnS — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 22, 2025

