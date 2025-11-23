O Σένσι των 30 εκατομμυρίων

Ο Ιταλός ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες το γάλα. Το ερώτημα πώς κατηφόρισε ένας τέτοιος παικταράς στο νησί είναι εύλογο. Όποιοι και να είναι οι λόγοι, είναι δεδομένο ότι το όνομά του θα απασχολήσει αρκετά. Από την Ανόρθωση υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να κρατήσουν τον παίκτη, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι. Αν καραδοκούν κι άλλοι, θα φανεί στο σύντομο μέλλον. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σένσι είναι ο παίκτης του οποίου η χρηματιστηριακή αξία έφθασε στο υψηλότερο νούμερο από όλους τους ποδοσφαιριστές που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2019, όταν αγωνιζόταν στην Ίντερ, ήταν στα 30 εκατομμύρια. Με την οπισθοχώρηση της καριέρας του πλέον κοστολογείται στις 900.000.

Σ.Σ.