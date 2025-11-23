Ο Πέρεθ θα επιδιώξει την αναθεώρηση του καταστατικού της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, δήλωσε, κατά τη διάρκεια της σημερινής (23/11) γενικής συνέλευσης του συλλόγου, ότι θα επιδιώξει την αναθεώρηση του καταστατικού του, σε έκτακτη γενική συνέλευση στο εγγύς μέλλον. Ο 78χρονος επικεφαλής της «βασίλισσας» δεν έκανε κάποια άμεση αναφορά σε ένα αναφερόμενο σχέδιο για την προσαρμογή της δομής της ιδιοκτησίας του συλλόγου ώστε να επιτραπούν ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετράει 123 χρόνια «ζωής», είναι ο πιο... πολύτιμος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο, καθώς το Forbes εκτιμά την αξία του στα 6,75 δισεκατομμύρια δολάρια (5,86 δισ. ευρώ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ