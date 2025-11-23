Καρέτσας, Κωστούλας και Τζίμας στους καλύτερους νέους σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport

Η νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα... ξεχειλίζει από ταλέντο. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η εξαιρετική πορεία της Εθνικής Ελπίδων, με τα εν λόγω «διαμαντάκια» να εντυπωσιάζουν, στο δρόμο για το Euro 2027.

Υπάρχουν άλλωστε παίκτες σε αυτή την ηλικία που αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και άλλοι που είναι ήδη... περιζήτητοι.

Η Gazzetta dello Sport, δημιούργησε μία λίστα με τους 80 καλύτερους παίκτες στον κόσμο, που έχουν γεννηθεί από την 1/1/2005 κι' έπειτα, στην οποία συμπεριέλαβε και τρεις Έλληνες που ξεχωρίζουν στο εξωτερικό.

Ο λόγος φυσικά για τους Κωνσταντίνο Καρέτσα, Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα. Ο πρώτος βρίσκεται στην 52η θέση της σχετικής λίστας, ενώ το δίδυμο της Μπράιτον στην 63η και 64η θέση αντίστοιχα, δείγμα του πόσο... ντόρο έχουν κάνει παγκοσμίως με τις εμφανίσεις τους, αλλά και με το ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει.

Ο μοναδικός που λείπει και θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ, είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Σε περίπτωση που αγωνιστεί κι΄ εκείνος σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το ενδιαφέρον για την περίπτωση του να είναι τεράστιο, όπως γράφεται συνεχώς τελευταία στο εξωτερικό, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει την... εμφάνιση του στη λίστα αυτή.

Αξιοσημείωτο ότι στην κορυφή βρίσκεται, όπως είναι λογικό, ο Λαμίν Γιαμάλ, ενώ ο Κενάν Γιλντίζ, τον οποίο άφησε πίσω του ο Μουζακίτης στην κούρσα για το βραβείο European Golden Boy Web, είναι 10ος!

