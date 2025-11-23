ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Βόρειο Λονδίνο χωρίζεται στα… δύο

Το Βόρειο Λονδίνο χωρίζεται στα… δύο

Δύο αναμετρήσεις έχει το μενού στην Premier League για σήμερα με το μεγάλο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τότεναμ να έχει τα φώτα πάνω του.

Συνεχίζεται η 12η αγωνιστική στην Αγγλία με δύο παιχνίδια. Την αρχή κάνει η αναμέτρηση της Λιντς με την Άστον Βίλα στις 16:00 . Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ ο θρίαμβος της Νότιγχαμ στο “Anfield” τους έβαλε στη ζώνη του υποβιβασμού και θέλουν τη νίκη για να ξεκολλήσουν από τα τελευταία στρώματα της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα η Άστον Βίλα θέλει να φύγει από το “Elland Road” με το “τρίποντο” που θα την ανεβάσει στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα βλέμματα όμως όλων είναι στραμμένα στο “Emirates” εκεί όπου η Άρσεναλ κοντράρεται με την συμπολίτισσα της Τότεναμ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στις 18:30. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας είδε την Σίτι να στραβοπατάει στην έδρα της Νιουκάστλ και θέλει να αυξήσει την διαφορά από τους “πολίτες”. Από την άλλη η Τότεναμ, που αγνοεί την ήττα σε εκτός έδρας αναμέτρηση, μάζεψε μόλις έναν βαθμό στα ντέρμπι με Τσέλσι και Γιουνάιτεντ και ψάχνει ένα μεγάλο “τρίποντο” κόντρα στην μεγάλη της αντίπαλο. Οι “κανονιέρηδες” έχουν μαζί τους την παράδοση στο παιχνίδια καθώς στα τελευταία εννέα παιχνίδια, έχουν νικήσει επτά φορές, ένα ματς έληξε ισόπαλο, ενώ τα “σπιρούνια” έχουν επικρατήσει μόλις μία φορά

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

Φουλαμ – Σάντερλαντ 1-0

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Κυριακή 23/11

16:00 Λιντς – Άστον Βίλα

18:30 Άρσεναλ – Τότεναμ

Δευτέρα 24/11

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

 

