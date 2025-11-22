ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Η Ομόνοια Αραδίππου πέτυχε πολύ σημαντική νίκη στη προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στη κατηγορία, επικρατώντας με 3-2 του Εθνικού εντός έδρας. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η ΑΕΚ κέρδισε με 4-1 τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στα παιχνίδια της Κυριακής (23/11) και αυτό της Δευτέρας (24/11).

Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και τη βαθμολογία:

Παρασκευή 21/11

Πάφος - Άρης 2-1

Σάββατο 22/11

Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας 3-2

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-4

Κυριακή 23/11

ΕΝΠ - Ανόρθωση 17:00

Απόλλων - Ομόνοια 19:00

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 19:00

Δευτέρα 24/11

ΕΝΥ - Ακρίτας 19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: