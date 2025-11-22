ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια
Με άλλα δύο παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σάββατο (22/11) συνεχίστηκε η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η Ομόνοια Αραδίππου πέτυχε πολύ σημαντική νίκη στη προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στη κατηγορία, επικρατώντας με 3-2 του Εθνικού εντός έδρας. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η ΑΕΚ κέρδισε με 4-1 τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.
Πλέον η προσοχή στρέφεται στα παιχνίδια της Κυριακής (23/11) και αυτό της Δευτέρας (24/11).
Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και τη βαθμολογία:
Παρασκευή 21/11
Πάφος - Άρης 2-1
Σάββατο 22/11
Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας 3-2
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-4
Κυριακή 23/11
ΕΝΠ - Ανόρθωση 17:00
Απόλλων - Ομόνοια 19:00
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 19:00
Δευτέρα 24/11
ΕΝΥ - Ακρίτας 19:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: