Oι ενδεκάδες των Κοσμά και Κετσπάγια

Η ΕΝΠ φιλοξενεί την Ανόρθωση στο στάδιο «Τάσος Μάρκου» για την 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες «καίγονται» για βαθμούς, η καθεμιά για τους δικούς της λόγους, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αμφίρροπη αναμέτρηση.

Οι ενδεκάδες:

ΕΝΠ: Λαζάρ, Οκέκε, Σέσκο, Σάκιτς, Έλλα, Κατσιάρης, Σολωμού, Κράινζ, Μουσελιάνι, Λάτσα, Χαραλάμπους

Ανόρθωση: Παναγή, Καραμανώλης, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Σεργίου, Αμποάκι, Ρόσα, Σένσι, Σόσα, Χρυσοστόμου, Ηλία