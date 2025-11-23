Ντέρμπι «Della Madonnina», επικίνδυνη έξοδος στην Κρεμόνα για Ρόμα

Τέσσερα ματς με ένα σούπερ ντέρμπι έχει το μενού στην Ιταλία για σήμερα Κυριακή. Η αρχή γίνεται στην Βερόνα (13:30) εκεί όπου η Ελλάς Βερόνα φιλοξενεί την Πάρμα, την σκυτάλη παίρνει η δύσκολη έξοδο της Ρόμα στην Κρεμόνα στις 16:00, με τους “τζιαλορόσι” να πάρουν το “τρίποντο” που σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στο Μιλάνο θα τους ανεβάσει μόνους πρώτους στην βαθμολογία.

Στις 19:00 η Λάτσιο φιλοξενεί την Λέτσε και στις 21:45, έχει το κυρίως πιάτο της ημέρας με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αρκετά κοντά (Ίντερ 24, Μίλαν 22), με τους “νερατζούρι” να θέλουν τη νίκη για να κατακτήσουν την κορυφή, ενώ από την άλλη η Μίλαν θέλει να πάρει τη νίκη που θα την κάνει να ισοβαθμήσει με τη Νάπολι. Στα αγωνιστικά ο Κίβου δεν θα έχει στην διάθεση του τους Ντάμφρις, Ντι Τζενάρο, Μικιταριάν και Παλάσιος, ενώ από την άλλη για τους “ροσονέρι” επιστρέφουν οι Ραμπιό και Μόντριτς, στον αντίποδα στα πιτς βρίσκονται Χιμένες και Ατεκάμε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στη Serie A:

Σάββατο 21/11

Κάλιαρι – Τζένοα 3-3

Ουντινέζε – Μπολόνια 0-3

Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1

Νάπολι – Αταλάντα 3-1

Κυριακή 22/11

13:30 Ελλάς Βερόνα – Πάρμα

16:00 Κρεμονέζε – Ρόμα

19:00 Λάτσιο – Λέτσε

21:45 Ίντερ – Μίλαν

Δευτέρα 23/11

19:30 Τορίνο – Κόμο

21:45 Σασουόλο – Πίζα