Αυγουστή - Μπεργκ, μία μάχη με απόλυτη ισορροπία

Ο Σωφρόνης Αυγουστή θα υποδεχθεί τον Χένινγκ Μπεργκ το βράδυ (19:00), με τους δύο να τα λένε για 11η φορά. Και όντας σε πάγκους άλλων ομάδων, πέραν του Απόλλωνα και της Ομόνοιας, οι μεταξύ τους μάχες είναι στην... ισορροπία.

Τέσσερις φορές κέρδισε ο Κύπριος τεχνικός, ενώ τις ίδιες φορές χάρηκε και ο Νορβηγός. Δύο παιχνίδια έμειναν στην ισοπαλία. Η μόνη διαφορά είναι πως ο Μπεργκ πανηγύρισε ένα γκολ περισσότερο (15 έναντι 14).

Άρα, είτε κάποιος θα πάρει προβάδισμα, είτε θα...τριτώσουν οι ισοπαλίες.