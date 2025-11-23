ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Nτάλσιο: «Πιστέψτε στην ομάδα και θα γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Nτάλσιο: «Πιστέψτε στην ομάδα και θα γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

Ο Ντάλσιο μίλησε στο περιοδικό του ΑΠΟΕΛ με αφορμή την αναμέτρηση της ομάδας του με την ΑΕΛ.

Ο 29χρονος χαφ των γαλαζοκίτρινων της Λευκωσίας εξέφρασε την αποφασιστικότητα και την πίστη του στην ομάδα, τονίζοντας ότι η απόφασή του να παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ ήταν ξεκάθαρη και εύκολη.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα στους φιλάθλους, ζητώντας τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι όλοι μαζί μπορούν να οδηγήσουν ξανά την ομάδα στην κορυφή.

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομόνοια 29Μ: «Επέλεξε να μετατοπίσει την ευθύνη με ψευδείς ισχυρισμούς...»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Οι πιθανότητες της Άρσεναλ για κατάκτηση της Premier League αυξήθηκαν, χωρίς καν να παίξει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Nτάλσιο: «Πιστέψτε στην ομάδα και θα γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άσε μας ρε ΑΙ στην ησυχία μας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Πέρεθ θα επιδιώξει την αναθεώρηση του καταστατικού της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σένσι των 30 εκατομμυρίων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η «συγγνώμη» της Ρεάλ για το «χοντρό» λάθος με τον Αντρέ Σίλβα της Έλτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι «Della Madonnina», επικίνδυνη έξοδος στην Κρεμόνα για Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δημήτρη, οφείλουμε να σου υποκλιθούμε

Απόψεις

|

Category image

Καρέτσας, Κωστούλας και Τζίμας στους καλύτερους νέους σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport

Ελλάδα

|

Category image

Νέα δεδομένα στη F1: Ακυρώθηκαν Νόρις - Πιάστρι στο Λας Βέγκας

AUTO MOTO

|

Category image

Εισιτήρια και για τη βόρεια κερκίδα ενόψει Μονακό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Βόρειο Λονδίνο χωρίζεται στα… δύο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή - Μπεργκ, μία μάχη με απόλυτη ισορροπία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη