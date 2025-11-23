Nτάλσιο: «Πιστέψτε στην ομάδα και θα γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

Ο Ντάλσιο μίλησε στο περιοδικό του ΑΠΟΕΛ με αφορμή την αναμέτρηση της ομάδας του με την ΑΕΛ.

Ο 29χρονος χαφ των γαλαζοκίτρινων της Λευκωσίας εξέφρασε την αποφασιστικότητα και την πίστη του στην ομάδα, τονίζοντας ότι η απόφασή του να παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ ήταν ξεκάθαρη και εύκολη.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα στους φιλάθλους, ζητώντας τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι όλοι μαζί μπορούν να οδηγήσουν ξανά την ομάδα στην κορυφή.