ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «συγγνώμη» της Ρεάλ για το «χοντρό» λάθος με τον Αντρέ Σίλβα της Έλτσε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η «συγγνώμη» της Ρεάλ για το «χοντρό» λάθος με τον Αντρέ Σίλβα της Έλτσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέπεσε σε «χοντρό» λάθος, καθώς, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, παρουσίασε το πρόσωπο του Αντρέ Σίλβα της Έλτσε...

Σε... γκέλα ολκής που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου υπέπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) η Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του συλλόγου, οι άνθρωποι των «μερένχες» ένιωσαν την ανάγκη να αποτίσουν φόρο τιμής σε όλες τις προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που έφυγαν φέτος από τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ, που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο καλοκαίρι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Ωστόσο, στο βίντεο που προβλήθηκε από τους Μαδριλένους, στο οποίο και η Ρεάλ εξέφραζε τα συλλυπητήριά της, δίπλα στον Ντιόγκο Ζότα δεν εμφανίστηκε ο αδελφός του, αλλά ο Αντρέ Σίλβα της Έλτσε.

Αμέσως, το εν λόγω περιστατικό πήρε τεράστιες προεκτάσεις, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης να ζητά δημόσια συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του εκλιπόντος, όσο και από τον επιθετικό της Έλτσε, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λειψία.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομόνοια 29Μ: «Επέλεξε να μετατοπίσει την ευθύνη με ψευδείς ισχυρισμούς...»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Οι πιθανότητες της Άρσεναλ για κατάκτηση της Premier League αυξήθηκαν, χωρίς καν να παίξει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Nτάλσιο: «Πιστέψτε στην ομάδα και θα γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άσε μας ρε ΑΙ στην ησυχία μας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Πέρεθ θα επιδιώξει την αναθεώρηση του καταστατικού της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σένσι των 30 εκατομμυρίων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η «συγγνώμη» της Ρεάλ για το «χοντρό» λάθος με τον Αντρέ Σίλβα της Έλτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι «Della Madonnina», επικίνδυνη έξοδος στην Κρεμόνα για Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δημήτρη, οφείλουμε να σου υποκλιθούμε

Απόψεις

|

Category image

Καρέτσας, Κωστούλας και Τζίμας στους καλύτερους νέους σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport

Ελλάδα

|

Category image

Νέα δεδομένα στη F1: Ακυρώθηκαν Νόρις - Πιάστρι στο Λας Βέγκας

AUTO MOTO

|

Category image

Εισιτήρια και για τη βόρεια κερκίδα ενόψει Μονακό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Βόρειο Λονδίνο χωρίζεται στα… δύο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή - Μπεργκ, μία μάχη με απόλυτη ισορροπία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη