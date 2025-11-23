Η «συγγνώμη» της Ρεάλ για το «χοντρό» λάθος με τον Αντρέ Σίλβα της Έλτσε

Σε... γκέλα ολκής που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου υπέπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) η Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του συλλόγου, οι άνθρωποι των «μερένχες» ένιωσαν την ανάγκη να αποτίσουν φόρο τιμής σε όλες τις προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που έφυγαν φέτος από τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ, που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο καλοκαίρι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Ωστόσο, στο βίντεο που προβλήθηκε από τους Μαδριλένους, στο οποίο και η Ρεάλ εξέφραζε τα συλλυπητήριά της, δίπλα στον Ντιόγκο Ζότα δεν εμφανίστηκε ο αδελφός του, αλλά ο Αντρέ Σίλβα της Έλτσε.

Αμέσως, το εν λόγω περιστατικό πήρε τεράστιες προεκτάσεις, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης να ζητά δημόσια συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του εκλιπόντος, όσο και από τον επιθετικό της Έλτσε, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λειψία.

