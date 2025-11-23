Ομόνοια 29Μ: «Επέλεξε να μετατοπίσει την ευθύνη με ψευδείς ισχυρισμούς...»

Η Ομόνοια 29Μ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα όσα ακολούθησαν τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, απαντώντας στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των «ερυθρολεύκων».

Aναλυτικά:

«Για τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Σαλαμίνας

Με λύπη διαβάσαμε τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος ενώ γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα εντούτοις επέλεξε με ψευδείς ισχυρισμούς να μετατοπίσει την ευθύνη για τον συνωστισμό των φιλάθλων της ομάδας του.

Ο ισχυρισμός ότι η κερκίδα στην οποία κάθισαν ήταν μικρότερης χωρητικότητας από τα 200 εισιτήρια, τα οποία στην αστυνομική σύσκεψη πήραν, είναι ψευδής και μπορεί να αποδειχθεί εύκολα με μια απλή καταμέτρηση των καθισμάτων.

Ο συνωστισμός στην κερκίδα των φιλοξενούμενων προήλθε από τις έξτρα προσκλήσεις και εισιτήρια που ζήτησε και πήρε η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας. Στο αίτημα τους για περισσότερα εισιτήρια ανταποκριθήκαμε με όλη την καλή διάθεση, πρώτα όμως ενημερώσαμε ΓΡΑΠΤΟΣ ότι τέτοιος αριθμός φίλαθλων δεν χωράει στο Δυτικό Πέταλο του γηπέδου. Από τα αρχικά 200 εισιτήρια ζήτησαν και πήραν 280 παρόλη την ενημέρωση μας για την δυσκολία στην χωρητικότητα. Αυτά είναι τα δεδομένα, ίσως λανθασμένα να ανταποκριθήκαμε θετικά στο αίτημα για περισσότερα εισιτήρια όμως μετά την γραπτή μας ενημέρωση για το πρόβλημα που θα δημιουργούσε, δεν περιμέναμε σήμερα τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Επίσης όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικούς αγώνες δυστυχώς όταν λέμε δημόσια για τραυματισμούς η κοινή γνώμη αμέσως σκέφτεται τυχών επεισόδια τα οποία δεν υπήρξαν στο χθεσινό αγώνα. Στην αντίληψη μας έπεσαν δύο περιστατικά αδιαθεσίας φίλαθλων της Νέας Σαλαμίνας με μάλιστα στο ένα να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες νοσηλευτές οπαδοί του Σωματείου μας όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία που δημοσιεύουμε.

Κλείνοντας να πούμε ότι ο χθεσινός αγώνας ήταν διαφήμιση για την Β’ Κατηγορία με 2000 φιλάθλους στην κερκίδα, με δύο δυνατές ομάδες στο γήπεδο και ζωντανή μετάδοση. Από πλευράς μας έτσι θέλουμε να βλέπουμε τα ποδοσφαιρικά γήπεδα με οπαδούς όλων των ομάδων και ο καλύτερος να κερδίζει στο γήπεδο.

Ναι στις μετακινήσεις των οπαδών»