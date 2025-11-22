Πέρασε «αέρας» από το ΓΣΠ με τεσσάρα η ΑΕΚ!

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ χρειάστηκε μόλις 35 λεπτά αφού μέχρις εκείνο το σημείο, σκόραρε 4 γκολ κόντρα στους μαυροπράσινους οι οποίοι έδειξαν από το πρώτο λεπτό ανύμποροι να αντιδράσουν. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Κωστή ήταν να σκοράρει το γκολ της τιμής για το τελικό 1-4 (απ΄το ημίχρονο) στη Λευκωσία.

Στο 3΄ο Μπάγιτς έκανε το 1-0, στο 11΄ο Μιλίτσεβιτς το 2-0, στο 15΄ο Ρούμπιο το 3-0 και στο 35΄ο Πέρε Πονς το 4-0. Το 1-4 πέτυχε ο Πικής στο 45+1΄.

Η ΑΕΚ έφτασε στην 7η της νίκη στο πρωτάθλημα ανεβαίνοντας στους 23 βαθμούς και την τρίτη θέση. Τέταρτη ήττα για τον Ολυμπιακό ο οποίος έμεινε στους 11 και την 9η θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος αγώνα, 1-4.

90΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.

80΄Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ανγκιέλσκι να μην μπορεί να σκοράρει

59΄Ο Ολυμπιακός σκοράρει με τον Βιερίνια όμως το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

52΄Η ΑΕΚ ελέγχει απόλυτα το ματς.

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

45+1΄ΓΚΟΛ ο Ολυμπιακός, μειώνει σε 4-1 με πλασέ του Πική που έφυγε στη πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ.

43΄Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Τετ α τετ του Ρούμπιο με τον Ταλιχμανίδη, είναι άστοχος ο Ισπανός.,

35΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 0-4 με πλασέ του Πέρε Πονς εντός περιοχής.

32΄Σουτ του Ναούμ έξω από τη περιοχή, λίγο άουτ.

15΄ΓΚΟΛ, 3-0 η ΑΕΚ! Απίστευτο, με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ο Ρούμπιο ανέβασε κι άλλο το σκορ!

11΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 0-2 με πλασέ του Μιλίτσεβιτς! Το γκολ σημειώθηκε στο 9΄και μετά από έλεγχο του ΒΑΡ αν είναι σε θέση οφσάιντ ο αρχηγός της ΑΕΚ, κατοχυρώθηκε στο 11΄.

3΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-0 με τον Μπάγιτς! Πλασέ του φορ της ΑΕΚ εντός περιοχής και απέναντι από τον Ταλιχμανίδη.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Καλογήρου (46΄Χαραλάμπους) Κονομής, Μπακαδήμας (46΄Μπράντονιτς) Ταβάρες, Χρίστου, Ενρίκε (69΄Λουκουμπάρ) Ίντζια (73΄Μπαϊροβιτς) Γκόμες, Τεισέιρα, Πική,.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Χάιρο, Σαμπορίτ, Μίλιτσεβιτς, Ναούμ (65΄Αμίν) Ρούμπιο (73΄Ναλί) Πονς, Μιραμόν (73΄Ιωάννου) Ναούμ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς (65΄Αγκιέλσκι)

ΣΚΟΡΕΡ: 45+1΄Πικής/3΄Μπάγιτς, 11΄Μιλίτσεβιτς, 15΄Ρούμπιο, 35΄Πέρε Πονς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 57΄Ταβάρες, 88΄Χρήστου/-

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης