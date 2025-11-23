Άσε μας ρε ΑΙ στην ησυχία μας!

Βγήκε που λες το ΑΙ να μας πει ποια ομάδα θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Θα πάνε, λέει, στον τελικό η Αργεντινή με την Ισπανία και θα το σηκώσει η Αλμπισελέστε. Γλυτώσαμε και τα ξενύχτια των αγώνων σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Αφού το λες εσύ από τώρα, τόσους μήνες πριν, σιγά μην κάτσω δω μπάλα καλοκαιριάτικα. Αφού ξέρουμε από τώρα πως θα το σηκώσει κι αυτό ο μικρός μεσσίας του ποδοσφαίρου. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε με εσένα που μπλέξαμε! Άμα θες όμως - μιας και η καριέρα του Μέσι φτάνει προς το τέλος της σιγά - σιγά - φτιάξε από τώρα τον σωσία του να τον απολαμβάνουμε και τα επόμενα δέκα χρόνια. Άσε μας ρε ΑΙ, άσε μας στη ρομαντική μας ησυχία.





ΨΑΛ.