Άφησε γλυκόπικρη γεύση ο 3ος προκριματικός - Δύο σε ομίλους αλλά χάσαμε εκπρόσωπο

Γλυκόπικρη γεύση αφησε η ολοκλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου στις διοργανώσεις της UEFA για τις ομάδες μας.

Και αυτό γιατί από τους τέσσερις εκπροσώπους μας, συνεχίζουμε με τρεις μιας και ο Άρης ηττήθηκε στην παράταση από την ΑΕΚ Αθηνών και αποχαιρέτησε την Ευρώπη.

Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι δύο ομάδες είναι σε ομίλους και μία άλλη είναι στον προθάλαμο, δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί.

Η Πάφος FC είναι στα πλέι οφ του Champions League εκεί όπου θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα για την είσοδο στα αστέρια, με σίγουρη θέση στους ομίλους του Europa League.

Εκεί που θέλει να εισέλθει η ΑΕΚ η οποία με την πρόκριση επί της Λέγκια, εξασφάλισε θέση στους ομίλους του Conference League και κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το τέσσερα στα τέσσερα στο Europa.

Και τέλος η Ομόνοια, βρίσκεται ένα βήμα πριν τους ομίλους του Conference League. Με το τέσσερα στα τέσσερα στα προκριματικά και το εκπληκτικό 14-0, δείχνει ικανή να το πετύχει αλλά γνωρίζει πως το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ, είναι υψηλότερο.