Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται απόψε με συναρπαστικές αναμετρήσεις σε Europa και Conference League, και η Stoiximan προσφέρει, Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Europa League, η κυπριακή παρουσία εκπροσωπείται από την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ταξιδεύει στη Βαρσοβία για να αντιμετωπίσει στις 22:00 τη Λέγκια, έχοντας προίκα το εντυπωσιακό 4-1 του πρώτου αγώνα στην «ΑΕΚ Αρένα». Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της Λέγκια στο 1.82, την ισοπαλία στα 3.85, ενώ η νέα επικράτηση της ομάδας της Λάρνακας τιμάται επίσης στα 3.85. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στο ματς αποτιμάται στα 2.50.

Στις 20:00, ο ΠΑΟΚ δίνει κρίσιμο επαναληπτικό στην Αυστρία με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ, μετά το 0-0 της Τούμπας. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Αυστριακών στα 3.15, την ισοπαλία στα 3.45 και την επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά» στα 2.25. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.91, σε ένα ματς που αναμένεται κλειστό αλλά γεμάτο ένταση.

Μία ώρα αργότερα, στις 21:00, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Πολωνία απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με το 0-0 του ΟΑΚΑ να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Ουκρανών στο 1.65, την ισοπαλία στα 3.85 και τη νίκη των «πράσινων» στα 5.30. Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 2.20, σε ένα ματς που ίσως κριθεί στις λεπτομέρειες.

Στο Conference League, η Ομόνοια υποδέχεται στις 20:00 την Αράζ Ναχτσιβάν σε μια αναμέτρηση τυπικής διαδικασίας, καθώς είχε προηγηθεί το ευρύ 4-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των «πρασίνων» του Χένινγκ Μπέργκ στο 1.32, την ισοπαλία στα 4.80 και την επικράτηση της ομάδας από το Αζερμπαϊτζάν στα 10.00. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.67.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στις 21:00 με την ελληνοκυπριακή μάχη ανάμεσα στην ΑΕΚ Αθηνών και τον Άρη Λεμεσού, στην κατάμεστη ΟΠΑΠ Αρένα. Το 2-2 του πρώτου αγώνα άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς και υπόσχεται ένα πραγματικό ντέρμπι. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ΑΕΚ στο 1.57, την ισοπαλία στα 3.80 και τη νίκη του Άρη Λεμεσού στα 6.60. Το να επιτευχθεί το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά προσφέρεται στα 5.70.

