Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

Οι επιδόσεις των ευρωπαίων μας στα προκριματικά φέρνουν... συζήτησεις!

Με δέκα νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, η Κύπρος έχει μπει στο μάτι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν είναι και λίγο πράγμα για μία χώρα του δικού μας βεληνηκούς.

Έχουμε ήδη μία ομάδα σε ομίλους με προοπτική για τους χρυσοφόρους του Champions League (Πάφος FC). Μία άλλη, η ΑΕΚ, είναι κοντά σε αυτούς του Conference αλλά φλερτάρει και με του Europa League, ενώ η Ομόνοια θα παίξει τα ρέστα της στα πλέι οφ του Conference League αφού έχει ήδη περάσει μετά το 0-4 στο Αζερμπαϊτζάν. Τη δική του υπέρβαση θα ψάξει και ο Άρης στην Αθήνα.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έχουμε γίνει...φόβητρο και μας υπολογίζουν...

