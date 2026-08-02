Κρατάμε τις (μεγάλες) αποστάσεις και εμείς κάνουμε... κουμάντο!

Η ΑΕΚ «άγγιξε» τη μεγάλη ανατροπή στη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ, όμως λύγισε στα πέναλτι κι αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αποκλεισμό δέχθηκε κι η Ομόνοια, από την Καϊράτ, επίσης στη διαδικασία των πέναλτι, όμως η μεγάλη διαφορά για τους πρωταθλητές μας είναι ότι όχι μόνο συνεχίζουν στην Ευρώπη, καθώς απλώς «υποβιβάστηκαν» στο Europa League, αλλά επίσης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ομάδα μας να κλειδώσουν θέση σε League Phase, καθώς αφενός έχουν δύο ευκαιρίες, αφετέρου έχουν ένα φαινομενικά ιδιαίτερα χαμηλό εμπόδιο στον γ΄ γύρο και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα απέναντι στη Λίνκολν του Γιβραλτάρ.

Σαφώς δυσκολότερη (αλλά σίγουρα εφικτή) αποστολή έχει η Πάφος, η οποία, μετά τη φοβερή ανατροπή επί της Χάιντουκ, θα αντιμετωπίσει τη Σάλτσμπουργκ, έχοντας επίσης δύο ευκαιρίες (σε περίπτωση αποκλεισμού θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Conference League), ενώ ο Απόλλωνας, μετά την… επίδειξη δύναμης επί της Ντίλα Γκόρι (συνολικό σκορ 7-0), έχει ενώπιόν του αμφίρροπες μάχες με την Μπραν στον γ΄ γύρο του Conference League, χωρίς οι Λεμεσιανοί να έχουν δεύτερη ευκαιρία.

Παρότι στον β΄ γύρο μόλις δύο εκ των τεσσάρων εκπροσώπων μας εξασφάλισαν πρόκριση, η προσπάθειά μας να κρατηθούμε στη 15η θέση της κατάταξης πενταετίας της UEFA (2022/23 - 2026/27), προκειμένου για πρώτη φορά στην Ιστορία να εξασφαλίσουμε πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για δεύτερη διαδοχική σεζόν (κλείδωσε ήδη για τη σεζόν 2027/28 και το διεκδικούμε και για το 2028/29), δεν δέχθηκε… πλήγμα. Συγκεκριμένα, κρατήσαμε στα ίδια ακριβώς επίπεδα τις αποστάσεις από τη χώρα που είναι ο κυριότερος… διώχτης μας (και η μοναδική με ρεαλιστικές πιθανότητες να μας φτάσει), την Ελβετία, καθώς αμφότερες οι χώρες μάζεψαν στη β΄ φάση από 1.250 βαθμούς.

Συνεπώς, η απόσταση της Κύπρου από τη 16η θέση διατηρήθηκε ως είχε στην έναρξη της σεζόν, δηλαδή στους 4.618 βαθμούς, οι οποίοι μας δίδουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, καθότι για να ανατραπεί θα πρέπει όχι μόνο η Κύπρος να κάνει πολύ κακή σεζόν αλλά και παράλληλα οι Ελβετοί, που την τελευταία τριετία έχουν μέσο όρο 6.150 βαθμούς, να ξεπεράσουν κατά πολύ τις συνήθεις επιδόσεις τους.

Το αρνητικό για την Κύπρο είναι ότι οι ελβετικές ομάδες, πέραν του ότι συνεχίζουν και οι τέσσερις στην Ευρώπη, έχουν ως επί το πλείστον βατούς αντιπάλους στον γ΄ προκριματικό γύρο, καθώς η πρωταθλήτρια Τουν, που… έπεσε στο Europa League, θα αντιμετωπίσει τη Βικινγκούρ, ενώ στο Conference League οι Σεντ Γκάλεν, Σιόν και Λουγκάνο θα αντιμετωπίσουν Σερίφ, Νόα και Ρουνάβικ αντίστοιχα. Θετικό, από την άλλη, είναι ότι μόλις μία εκ των τεσσάρων έχει δεύτερη ευκαιρία, ενώ οι άλλες τρεις, που αγωνίζονται στην κατώτατη διοργάνωση, παίζουν με την πλάτη στον τοίχο και χρειάζονται δύο προκρίσεις για είσοδο στη League Phase.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανάλυσή μας, οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται κάτω από την Ελβετία δεν συγκέντρωναν ρεαλιστικές πιθανότητες για να μας ξεπεράσουν κι αυτό δεν έχει ανατραπεί. Μάλιστα, η 17η Ουγγαρία (-6.506) και η 18η Σουηδία (-7.318), έχασαν κι αυτές από μία ομάδα και συνεχίζουν, όπως κι εμείς, με τρεις, ενώ Σκωτία (19η) και Αυστρία (20ή) ναι μεν συνεχίζουν και με τις πέντε ομάδες τους, ωστόσο απέχουν 8.068 και 8.168 βαθμούς αντίστοιχα, απόσταση που δεν καλύπτεται σε μία σεζόν (ειδικά από τη στιγμή που παίρνουν το 1/5 των βαθμών που παίρνουν οι ομάδες τους, εν αντιθέσει με την Κύπρο που λαμβάνει το 1/4 των βαθμών, έχοντας ξεκινήσει με τέσσερις ομάδες).

Βάσει των ανωτέρω συνάγεται ότι το κατά πόσο η Κύπρος θα πετύχει τον στόχο να εξασφαλίσει πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα εξαρτηθεί από τη μεταξύ τους «μάχη» με την Ελβετία. Όπως είναι αντιληπτό, καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο αριθμός ομάδων που θα βάλει κάθε χώρα στη League Phase, καθώς, αφενός, κάθε είσοδος σε αυτή τη φάση «προσφέρει», αναλόγως διοργάνωσης, άλλα έξι με οκτώ ματς (τουλάχιστον), ενώ, αφετέρου, οι βαθμοί για κάθε νίκη και ισοπαλία διπλασιάζονται εν συγκρίσει με τα προκριματικά.

Υπενθυμίζεται ότι στη League Phase η νίκη δίνει 2.000 βαθμούς και η ισοπαλία 1.000, με τις χώρες να παίρνουν τους βαθμούς των ομάδων τους διαιρούμενους με τον αριθμό των αρχικών εκπροσώπων τους στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα προσφέρονται κλιμακωτά μπόνους βάσει της θέσης τερματισμού κάθε ομάδας, τα οποία διαφέρουν από διοργάνωση σε διοργάνωση, και ακολούθως μπόνους πρόκρισης για κάθε νοκ-άουτ φάση.