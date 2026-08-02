Ξανά μηδέν παθητικό και... άσφαιρο αντίο για Ανόρθωση από την Πολωνία

Στην ισοπαλία 0-0 ολοκληρώθηκε το τρίτο και τελευταίο φιλικό της Ανόρθωσης επί Πολωνικού εδάφους.

Και σε αυτό, η εστία δεν παραβιάστηκε και είναι κάτι που συγκαταλέγεται στα θετικά. Η αρχή έγινε απέναντι στην Κρακοβία (1-0) και ακολούθως απέναντι στην Σταλ (3-0).

Στα αξιοσημείωτα ήταν η παρουσία για πρώτη φορά σε φιλικό του Γιόελ Φαν Νιφ. Στα αρνητικά ήταν το γεγονός πως αποχώρησε τραυματίας πριν το 20λεπτο ο Φουρτάδο και σαφώς υπάρχει μία ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Επίσης λόγω αλλεργίας κρίθηκε σωστό να επιστρέψει στην Κύπρο ο Ανδρέας Χρυσοστόμου.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο χρησιμοποίησε τους: Κάλστρομ (46΄ Παναγή), Φαν Νιφ (46΄ Αρτυματάς), Λόπες (46΄ Κίκο), Κις, Ντιον (56΄ Ντα Κρουζ), Μπέργκστρομ (46΄ Τάντι), Σετίν (46΄ Σεργίου), Μίντεντορπ, Τόσιτς, Φουρτάδο (19΄ Καραμανώλης), Ηλία (46΄ Ευ. Χαραλάμπους).