Πού θα δείτε το φιλικό της Ανόρθωσης με τον Ατρόμητο

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

Η τρίτη φιλική αναμέτρηση της ομάδας μας μέσω του Atromitos TV, όπως ακριβώς συνέβη και απέναντι στον Άρη Λεμεσού. Τώρα, αντιμετωπίζουμε την Ανόρθωση, την Κυριακή (02/08), στις 18:00.Η ομάδα μας δίνει την Κυριακή (02/08, 18:00) το τρίτο φιλικό της στην περίοδο της προετοιμασίας της και το δεύτερο στην Πολωνία, μετά τη νίκη απέναντι στον Άρη Λεμεσού με 1-0, χάρη στο γκολ του Χάρη Τσιγγάρα.Επόμενη αντίπαλος η Ανόρθωση, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να είναι έτοιμος για ακόμη ένα 90άλεπτο γεμάτο συμπεράσματα.Οι φίλοι της ομάδας μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των παικτών του Ατρομήτου μέσω του Atromitos TV.