Έρχεται πρόταση που ανοίγει την πόρτα εξόδου για Τσιριβέγια από τον Παναθηναϊκό!

Προ των πυλών φαίνεται πως βρίσκεται η αποχώρηση του Πέδρο Τσιριβέγια από την Αθήνα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «transferfeed».

Η πλευρά του 29χρονου Ισπανού ποδοσφαιριστή γνωστοποίησε στον Στέφανο Κοτσόλη την πρόθεσή της να καταθέσει σύντομα επίσημη οικονομική προσφορά για την αγορά του.

Παρότι ο παίκτης υπολογίστηκε κανονικά στις αναμετρήσεις απέναντι στην Πάκσι, οι πράσινοι προσανατολίζονται στο να απαντήσουν θετικά σε μια συμφέρουσα πρόταση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα απέφερε στο σύλλογο όχι μόνο το τίμημα της παραχώρησης, αλλά θα τον απάλλασσε παράλληλα και από μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι ετήσιες απολαβές του μέσου αγγίζουν το 1,3 εκατομμύριο ευρώ.

novasports.gr