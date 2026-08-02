Τέλος ο Κονσταντίνι από την ΑΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Αποχωρεί ο νεαρός στόπερ από την ομάδα της Λεμεσού η οποία ανακοίνωσε την παραχώρησή του
Αναλυτικά:
Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την ομάδα SJK Φινλανδίας για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Facundo Costantini. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΑΕΛ διατηρεί ποσοστό επί ενδεχόμενης μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή, καθώς και πρόσθετα οικονομικά οφέλη μέσω μπόνους επίτευξης συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων. Ευχαριστούμε θερμά τον Facundo για την άψογη συνεργασία και τον επαγγελματισμό του και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του.