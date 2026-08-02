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Η κλωστή... δύο τρανταχτές αποχωρήσεις!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η κλωστή... δύο τρανταχτές αποχωρήσεις!

Ένας αποκλεισμός για την Ομόνοια που έφερε στη συζήτηση, το κομμάτι της ενίσχυσης.

Πέρσι στην Ομόνοια, μετά την επιστροφή του Χένινγκ Μπεργκ, κατά απαίτηση του Νορβηγού, βρέθηκε ξανά στο Ηλίας Πούλλος και ο Σίμος Ταραπουλούζης.

Η συνταγή πέτυχε και οι πράσινοι κατάφεραν να στεφθούν και πάλι πρωταθλητές, σχεδόν με... το πάσο τους. Όπως, όμως, επαληθεύεται πολλάκις στο ποδόσφαιρο, η επιτυχία από την αποτυχία κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Στην περίπτωση αυτή των πρασίνων, η κλωστή έχει μεγάλη αξία, καθώς οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της περσινής πορείας, Μαέ και Σεμέδο, έφυγαν και δεν φαίνεται να αντικαταστάθηκαν επάξια.

Έτσι, από την πρώτη αποτυχία, μετά και τον αποκλεισμό από το Champions League, αυτοί που δέχονταν κατά ριπάς τις κατηγορίες πριν από μερικά χρόνια βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο, αφού αυτή τη φορά δεν πέτυχαν διάνα με τις μέχρι στιγμής επιλογές τους.

Σ.Σ

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