Απλώς έγινε κάτι το... αυτονόητο

Εκεί που λέμε πως στην Κύπρο χάνουμε την υπομονή μας στο θέμα των προπονητών, η ομάδα της Λεμεσού επέκτεινε το συμβόλαιο του Ερνάν Λοσάδα μέχρι το 2028, ενώ το υφιστάμενο ήταν μέχρι το 2027. Δεν ήταν η εμφαντική πρόκριση επί της Ντίλα Γκόρι που έπεισε τους ιθύνοντες για τις ικανότητες του 44χρονου κόουτς.

Το δείγμα είναι μεγάλο και ο Αργεντινός ικανός να πείσει και τον τελευταίο πως… κάτι κάνει καλά στο Κολόσσι. Προκαλεί ενδιαφέρον -αν είναι δυνατόν!- πως μια ομάδα παρουσιάζεται αν μη τι άλλο έτοιμη να στηρίξει και να χτίσει πάνω στην επιλογή της, πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν. Το αυτονόητο δηλαδή…

Α.Κ