Νέες χαρές για το Τζούντο στους Κοινοπολιτειακούς - Χάλκινα από Μιχαηλίδου και Κρουσσανιωτάκη

Άλλα δύο μετάλλια για την Κύπρο είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας στο τζούντο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες που διεξάγονται στη Γλασκώβη!

Η Ζανέτ Μιχαηλίδου πήρε σπουδαία νίκη στον αγώνα της για το χάλκινο μετάλλιο, σε βάρος της Shelley Ludford (Αγγλία) και θα φύγει από τη Γλασκώβη με το χάλκινο μετάλλιο!

Λίγο αργότερα ο Γιώργος Κρουσσανιωτάκης και ο Άριστος Μιχαήλ αγωνίστηκαν μεταξύ τους για το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -100kg, με τον Κρουσσανιωτάκη να επικρατεί! Και στους δύο αξίζουν συγχαρητήρια που σε αυτό το επίπεδο έφτασαν να διεκδικούν μεταξύ τους το μετάλλιο!

Με αυτά τα δύο, ο απολογισμός έφτασε τα έξι για το Τζούντο.