ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛίστικα βλέμματα στο φιλικό της ΑΕΚ και τα... πηγαδάκια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛίστικα βλέμματα στο φιλικό της ΑΕΚ και τα... πηγαδάκια

Γαλαζοκίτρινοι «κατάσκόποι» στην Ολλανδία.

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου βρίσκεται και η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία είχε φιλικές εξετάσεις με αντίπαλο τη Σεντ Τρουιτεν.

Και αρκετοί γαλαζοκίτρινοι άδραξαν την ευκαιρία να δουν το φιλικό ενώ υπήρχαν και αρκετά... πηγαδάκια. Ένα από αυτά που ξεχώρισε ήταν του διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, Χαβιέ Ριμπάλτα με τον ομόλογό του στον ΑΠΟΕΛ Ζήσης Βρύζας.

Eπίσης ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος είχε συνομιλία με τον Ζίνι, τον οποίο γνωρίζει από τη θητεία τους στον Λεβαδειακό.

Τα... δικά τους είπαν οι πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, Μπρινιόλι-Τζούρισιτς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ρόμα του Κουλιεράκη έριξε... δίχτυα στον Έντρικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει άμεσα του Μπουαντί στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ και η Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο 100% του προγράμματος πλέον ο Ντέσερς, «γυρίζει» στα πλέι οφ

Ελλάδα

|

Category image

Ανατροπή στην ανατροπή η Μπραν πριν τον Απόλλωνα και νίκη στο ντέρμπι με Ρόζενμποργκ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η διπλή απουσία που φέρνει μετατοπίσεις στο πλάνο του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγγλική «σφαγή» για τον Σκαλβίνι της Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον κορωνοϊό ήταν καλά, έμενε και χρήμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που o χρυσός Γιάννης Αντωνίου ανεβαίνει στο βάθρο και κυματίζει η κυπριακή σημαία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έμεινε μονάχα μία... έγνοια στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Bάζει... καλά το χέρι στην τσέπη για τον Σουζούκι η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει από τη Νάπολι ο Λουκάκου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά μηδέν παθητικό και... άσφαιρο αντίο για Ανόρθωση από την Πολωνία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε και το... κερασάκι στην τούρτα - Χρυσός ο Γιάννης Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρατάμε τις (μεγάλες) αποστάσεις και εμείς κάνουμε... κουμάντο!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη