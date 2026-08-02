ΑΠΟΕΛίστικα βλέμματα στο φιλικό της ΑΕΚ και τα... πηγαδάκια

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου βρίσκεται και η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία είχε φιλικές εξετάσεις με αντίπαλο τη Σεντ Τρουιτεν.

Και αρκετοί γαλαζοκίτρινοι άδραξαν την ευκαιρία να δουν το φιλικό ενώ υπήρχαν και αρκετά... πηγαδάκια. Ένα από αυτά που ξεχώρισε ήταν του διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, Χαβιέ Ριμπάλτα με τον ομόλογό του στον ΑΠΟΕΛ Ζήσης Βρύζας.

Eπίσης ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος είχε συνομιλία με τον Ζίνι, τον οποίο γνωρίζει από τη θητεία τους στον Λεβαδειακό.

Τα... δικά τους είπαν οι πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, Μπρινιόλι-Τζούρισιτς.